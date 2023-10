Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

« On a commencé à Martigues et on va grandir à Marseille. Mais nous n'allons pas opposer les territoires. Au contraire, on va faire une offre complémentaire », lance Olivier Marchetti sur la scène haute technologie Nextage de Provence Studios, le 16 septembre à Martigues. Le patron de Provence Studios a profité des journées du patrimoine pour…