L’épidémie de coronavirus a franchi jeudi 26 mars, une nouvelle étape avec une forte accélération du nombre de morts. Le dernier bilan fait présenté par Jérôme Salomon fait état de 1696 morts en France, soit 365 morts de plus en 24h.



Face à cette accélération, le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé mercredi 25 mars, à Mulhouse le lancement d’une opération militaire baptisée Résilience, qui mobilise les forces armées afin d’aider la population touchée par l’épidémie de coronavirus. Le président a poursuivi son allocution en promettant la mise en place d’un « plan massif d’investissement et de revalorisation de l’ensemble des carrières » pour les hôpitaux après la crise.

À Mulhouse, aux côtés des femmes et des hommes mobilisés en première ligne pour protéger les Français du COVID-19. https://t.co/CTas1KjRJd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 25, 2020

Santé

Après avoir été au coeur de nombreuses discussions ces derniers jours, la prescription de la chloroquine pour traiter le covid-19 a été autorisée, à la suite de la parution d’un décret ce jeudi par le ministre de la Santé, Olivier Véran.

« L’hydroxychloroquine et l’association lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d’un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile » confirme le décret.

Dans le cadre de l'urgence sanitaire, l'hydroxychloroquine peut être prescrite en traitement du COVID-19. Merci à @olivierveran pour son écoute.https://t.co/NX2H6iwI07 — Didier Raoult (@raoult_didier) March 26, 2020

L'évacuation vers des hôpitaux des Pays-de-la-Loire de 20 patients en provenance de Strasbourg a eu lieu aujourd'hui. C'est aux alentours de 16h que le premier train sanitaire est arrivé à Angers. Dix patients ont été répartis dans les hôpitaux d'Angers et quatre autres à l’hôpital du Mans.

Le terminus du train s'est effectué à la gare de Nantes où les dix autres patients seront répartis entre les hôpitaux de Nantes et ceux de la Roche-sur-Yon.

Ce matin à Marseille, les marins-pompiers ont installé un poste médical de tri devant l’hôpital de la Timone (IHU) afin d'organiser la prise en charge des nombreux patients venant se faire tester chaque jour.



La Région Sud a décidé aujourd'hui que les externes en santé mobilisés sur le front de l’épidémie de coronavirus pourront bénéficier de la prime attribuée aux stagiaires paramédicaux. « Le 20 mars dernier, la Région a accordé une prime de 200 euros aux stagiaires paramédicaux, (..) A compter d’aujourd’hui, tous les étudiants externes des facultés mobilisés dans cette crise bénéficieront également de cette prime exceptionnelle de la Région, en partenariat avec le CHU de Nice et l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, aux mêmes conditions que les stagiaires paramédicaux » précise Renaud Muselier, le président du conseil régional.

Une mission d'urgence de MSF pour le dépistage

Médecins Sans Frontières lance des opérations d'urgence en France. Afin d'organiser des consultations et des dépistages, trois équipes de l'ONG ont été envoyées dans les centres d'hébergement d'Île-de-France. Une équipe mobile de Médecins sans frontières est arrivée à Marseille afin de lancer une opération avec l'Agence régionale de santé la semaine prochaine.

À Martigues, les masques chirurgicaux fournis par la société Total ont été mis à la disposition du personnel communal intervenant « auprès des personnes les plus fragiles (aides à domicile, policiers municipaux…) et des personnels des services d’aides et d’accompagnement à domicile privés et des professionnels de santé (médecins généralistes et infirmier(e)s) » indiquent les services de la ville.

Du côté des Français bloqués à l’étranger, Jean-Baptiste Djebbari le secrétaire d’Etat aux Transports, a annoncé ce matin sur France Info qu'ils seraient rapatriés dans les trois ou quatre prochains jours. Selon les derniers chiffres communiqués, près de 90 000 Français ont pu regagner le territoire national sur les 130 000 qui étaient à l’étranger.

La situation au Royaume-Uni se dégrade. Après la fermeture des frontières ordonnée il y a quelques jours par le Premier ministre Boris Johnson, les hôpitaux publics de la ville Londres sont confrontés à un « tsunami continu » de malades graves du coronavirus.

En fin de journée, le Royaume-Uni a annoncé à l'issue d'un sommet virtuel du G20, augmenter de 210 millions de livres sa contribution aux efforts internationaux pour la recherche un vaccin.

Economie

La ministre du Travail Muriel Pénicaud a fait état mercredi soir de près de 100 000 entreprises en chômage partiel depuis le début de la crise du coronavirus.



[1/2] Chômage partiel : en deux jours, 500 000 salariés et 60 000 entreprises supplémentaires protégés. Depuis le début de la crise, ce sont 1,2 million de salariés et près de 100 000 entreprises concernées. Nous protégeons les entreprises et les emplois. — Muriel Pénicaud (@murielpenicaud) March 25, 2020

Selon la première estimation de l’impact de l’épidémie sur l’activité économique en France, l’Insee annonce un recul de 35%. Les prévisions de croissance sont en berne : de -3% si le confinement s'achève rapidement à -6% s'ils devaient se poursuivre durant deux mois.