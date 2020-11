Share on Facebook

« Nous sommes particulièrement attentifs à la situation d’isolement des plus jeunes de nos concitoyens » a déclaré jeudi 12 novembre Jean Castex. 15 jours après la mise en place du confinement, le Premier ministre tenait une conférence de presse, avec ses ministres concernés, afin de faire le point sur la situation sanitaire et les mesures déployées pour faire face à l’épidémie. Il a assuré se soucier « des étudiants, dont les établissements n’assurent plus leurs enseignements, sauf exceptions, qu’en distanciel.»

Sur proposition de la ministre chargée des universités, Frédérique Vidal, deux référents étudiants vont être désignés dans les 800 cités universitaires de France. Leur mission sera de renforcer le travail des services des Crous, en accompagnant notamment les étudiants de première année et ceux les plus en difficultés. 1 600 emplois étudiants vont être créés sur les mois de novembre, décembre et janvier, dans un contexte où ils se sont « particulièrement raréfiés. »

Le Premier ministre a également insisté sur le déploiement du plan « Un jeune, une solution » qui « mobilise une part importante des crédits du plan de relance. » Ce plan mis en place par le Gouvernement a trois principaux objectifs : faciliter l’entrée dans la vie professionnelle, orienter et former 200 000 jeunes vers les secteurs et métiers d’avenir, ainsi qu’accompagner 300 000 jeunes éloignés de l’emploi en construisant des parcours d’insertion sur mesure.

