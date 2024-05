En novembre 2023, les ports de Marseille Fos et de Shanghai (Chine) ont conclu un accord de coopération. Dans le cadre de ce rapprochement, Hervé Martel, président du directoire du port de Marseille Fos, a accueilli le 13 mai dernier des représentants du port de Shanghai. Parmi eux se trouvaient Luo Wenbin et Yang Xiaobin, respectivement directeurs de la SIPG Energy company (société spécialisée dans les activités énergétiques et les services associés) et de la SIPG Shengdong international container terminal, ainsi que Shen Wei, directeur de cabinet du président du Shanghai international port group (SIPG), une entreprise chinoise responsable de la gestion et de l’exploitation des ports de Shanghai, y compris le Shanghai international port group, le plus grand port à conteneurs du monde.

Emmanuel Macron appelle de nouveau à l’unification des ports de Marseille et Lyon

Marseille et Shanghai envisagent de développer des lignes maritimes directes

La coopération entre le Shanghai international port group et le port de Marseille Fos vise sur plusieurs axes de développement. Tout d’abord, le développement de lignes maritimes directes, afin de renforcer les échanges commerciaux. Ensuite, il est envisagé de collaborer à la recherche de solutions de transport maritime plus respectueuses de l’environnement.

De plus, l’échange de bonnes pratiques et le développement de solutions innovantes visant à améliorer l’efficacité des opérations portuaires et la gestion logistique doivent être mises en œuvre. Il est également envisager de coordonner les efforts pour promouvoir des solutions logistiques optimisées et des liaisons intermodales efficaces. Enfin, la collaboration vise à promouvoir les meilleures pratiques dans le transport de passagers.

Hervé Martel met l’accent sur les atouts de Marseille Fos

À l’occasion de cette rencontre, Hervé Martel a exposé l’ambition du Port de Marseille Fos de devenir un hub des nouvelles énergies, « avec la volonté de servir les armateurs en nouveaux carburants et de permettre la transition de la zone industrielle vers les énergies décarbonées. » Il a également présenté les enjeux liés au développement de l’activité conteneurs, l’avancement de l’intégration de l’axe Méditerranée Rhône-Saône, la démarche initiée avec le Smart Port Challenge ainsi que l’orientation d’aménagement de la zone industrialo-portuaire (OAZIP) qui a permis d’identifier 1000 hectares de foncier mobilisable pour des projets logistiques et industriels à l’horizon 2040.

Vue aérienne du port de Marseille-Fos (crédit : GPMM)

Devant la délégation chinoise, le président du directoire du port de Marseille Fos a également dressé un état des lieux des projets H2V et Néocarb. Il a rappelé que le Port de Marseille Fos est l’un des pionniers mondiaux en matière d’avitaillement au GNL (gaz naturel liquéfié) et de branchement électrique des navires à quai. « Les corridors maritimes offrent aux ports l’opportunité de concrétiser leurs aspirations de transition écologique en instaurant des zones économiques maritimes dédiées, favorisant l’essor de nouvelles technologies, de carburants respectueux de l’environnement et de schémas commerciaux novateurs. Nous sommes honorés d’être un partenaire privilégié du Port de Shanghai », a expliqué Hervé Martel.