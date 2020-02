Ce dimanche 9 février, 35 nouveaux rapatriés, en provenance de Chine, sont arrivés par avion à la base aérienne d’Istres. 34 d’entre-eux ont été immédiatement conduits à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP), où ils resteront en quarantaine pendant 14 jours annonce l’Autorité régionale de santé (ARS) et la préfecture des Bouches-du-Rhône.

« À la descente de l’avion, l’état d’une seule personne a nécessité son transfert à l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) de La Timone. Les résultats se sont avérés négatifs. Elle a quitté l’hôpital, ce jour, pour rejoindre l’ENSOSP » précise l’Autorité de santé et la préfecture.

Repère :

Depuis vendredi 31 janvier, ce sont au total 338 ressortissants français et étrangers qui ont été placés en quarantaine dans les Bouches-du-Rhône. Ces personnes sont réparties sur deux sites :

> A Carry-le-Rouet : 225 personnes sont présentes dans le centre de vacances.

> A Aix-en-Provence : les 35 personnes arrivées dimanche sont venues s’ajouter au 78 personnes déjà présentes à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP). A total 113 personnes.

Carry : fin du confinement ce vendredi

Tous les passagers ont été prélevés et leurs résultats sont, à ce stade, négatifs précisent les autorités. « Les 181 rapatriés arrivés par le 1er vol du 31 janvier pourront quitter le site de confinement ce vendredi 14 février. Les 122 personnes arrivées dans le second avion, le dimanche 2 février resteront en quarantaine jusqu’au 16 février » ajoutent enfin l’ARS et la préfecture. Une réunion d’information doit se tenir ce soir à Aix-les-Milles pour tenir informé les habitants. Un numéro vert a été mis en place, le 08 00 13 00 00 pour répondre aux questions non médicales.