La semaine 43 de l’épidémie de Covid-19 confirme les tendances de la précédente, avec une occupation des hôpitaux universitaires de Marseille toujours plus importante. Le 30 octobre 2020, 229 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19 et 67 personnes occupent les services de réanimation répartis dans l’Hôpital de la Timone, l’Hôpital Nord, les Hôpitaux Sud, et Hôpital de la Conception.

On observe une nette accélération du nombre d’admis aux hôpitaux universitaires de Marseille depuis le 20 octobre, avec une augmentation de 29,4% du nombre de patients, alors qu’elle n’était que de 15% du 10 au 20 octobre. Cette accélération a été comparable dans la plupart des métropoles et a conduit à la décision du gouvernement de reconfiner l’intégralité du territoire jusqu’au 1er décembre.

Ces données concernent uniquement les établissements de l’AP-HM (Hôpital de la Timone, Hôpital Nord, Hôpitaux Sud, Hôpital de la Conception). Des patients COVID-19 sont également accueillis par d’autres établissements à Marseille et dans le Département (publics et privés).

Des transferts inter-établissements sont effectués régulièrement pour éviter la saturation des services de réanimation. L’interprétation des chiffres de l’AP-HM doit donc se faire au regard des chiffres départementaux et régionaux. Par ailleurs il faut impérativement regarder les chiffres sur les 7 jours glissants et non pas au jour le jour.

La rentrée scolaire et universitaire semble avoir largement accéléré la propagation de l’épidémie. A titre de comparaison, le 31 août 2020, il y avait le même nombre de personnes hospitalisées pour le Covid-19 qu’il n’y a actuellement en réanimation dans les hôpitaux Universitaires de Marseille, soit 67 personnes.

