Le bilan des cas dans la région continue de grimper et culmine ce vendredi 3 avril à 7140 personnes testées positives, soit 936 cas de plus en une journée, un record. Parmi ces 7140 personnes, 1606 sont hospitalisées et 396 sont en réanimation. Le bilan des morts s’élève désormais à 161 décès en une journée (+ 20).

Au niveau des départements, les données récoltés par l’ARS sont les suivantes :

Source ARS

32 nouveaux ventilateurs livrés aux hôpitaux

L’ARS annonce la livraison prochaine de 32 nouveaux ventilateurs commercialisés par Air Liquide dans les hôpitaux de la région, grâce à un don de 225 000€ du Crédit Agricole Alpes-Provence. Ce don devrait permettre de faire face à l’afflux de patients en détresse respiratoire aiguë, nécessitant le recours à l’assistance respiratoire.

Au niveau national, 5091 décès sont désormais à déplorer dans les hôpitaux de France (+ 588), sans compter 1416 décès dans 3000 Ehpad (sur les 10 600 répartis sur tout le territoire). En tout, 27 432 personnes sont hospitalisées, sur les 64 338 cas confirmés que compte le territoire (+5333). 14 008 personnes sont heureusement sorties guéries (+ 1580). Durant son point de situation, vendredi 3 avril au soir, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon a fait savoir que « deux essais cliniques sont en cours de recrutement très actif », et plus de 600 patients ont déjà été inclus à ces tests, et ont reçu les molécules testées.

« Nous ne sommes pas du tout au sommet de la vague » Jérôme Salomon

« Nous ne sommes pas du tout au sommet de la vague », a reconnu le DGS, pour commenter l’effet du confinement, qui était attendu cette semaine. En cause, le nombre de cas admis en réanimation, qui n’en finit pas de croître.

Dans le reste du monde, aussi, en dépit des mesures de confinement prises dans beaucoup de pays, la situation ne s’améliore pas. Le Royaume-Uni enregistre à ce jour 684 morts supplémentaires en une journée. L’Espagne et l’Italie sont toujours autant touchées par la mortalité, et cette dernière a fait en tout 40 000 victimes en Europe. Les États-Unis connaissent le pire bilan en 24 heures depuis le début de l’épidémie : près de 6000 décès, et mille de plus en un jour.

