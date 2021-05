C’est la bonne nouvelle du week-end : selon le dernier bilan de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Paca, en date du 12 mai, les taux d’incidence et de positivité en Provence-Alpes-Côte d’Azur sont en nette baisse, au point de repasser sous les taux à échelle nationale. En effet, la région affiche un taux d’incidence à 163 contre 168 dans toute la France. Il reste toutefois supérieur dans les Bouches-du-Rhône, avec 211 contaminations pour 100 000 habitants. Dans le même département, le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs à cause du covid-19 est estimé à 230 contre 284 la semaine passée, soit une nette baisse. Quand au taux de positivité dans la région, fixé à 5,1% au niveau national, il baisse à 4,3% contre 6,7% il y a deux semaines.

Covid-19 : « Tous sur le pont » pour le week-end de l’Ascension

L’ARS Paca organise une opération « Tous sur le pont » pendant les quatre jours du week-end de l’Ascension, censée accélérer massivement la vaccination. Pour cela, de nouveaux créneaux de vaccination seront proposés et les horaires des laboratoires médicaux et des officines seront élargis. A cette occasion, le vaccin Janssen sera proposé pour la première fois dans la région. A noter que ce vaccin n’est recommandé que pour les plus de 55 ans et ne nécessite qu’une seule injection.

L’opération a aussi pour objectif d’encourager les personnes à se faire dépister, encore plus à l’approche du 19 mai. Ainsi, 36 000 autotests seront distribués gratuitement « au plus proche des lieux de passage et de transit des voyageurs (marchés, autoroutes, quartiers prioritaires de la ville…) », précise le communiqué de l’ARS.

La campagne de vaccination progresse dans la région avec 1 465 402 premières doses injectées, et 722 593 secondes doses.

