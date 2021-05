La maire des 1er et 7ème arrondissements de Marseille a reçu Gomet lundi 10 mai pour un entretien d’une heure. Dans ce premier volet, elle explique ses projets et ses premières réalisations pour le centre-ville de Marseille: l’animation culturelle, la halle alimentaire, les commerces.

Vous êtes la maire du 1er secteur de Marseille qui regroupe les 1er et 7e arrondissements. Pouvez-vous nous citer vos principales réalisations depuis votre élection ?

Sophie Camard : Des projets d’aménagements dans les 1er et 7e arrondissements, j’en ai plusieurs dizaines. Et il faut que les habitants sachent que c’est parfois complexe car il y a des projets que l’on maîtrise seuls en mairie de secteur, d’autres qui relèvent d’un dialogue constructif avec la mairie centrale et enfin, certains projets qui doivent être menés en coopération avec la Métropole. Vous avez l’exemple en ce moment de la livraison de La Plaine qui est un vrai casse-tête avec la Soleam (Société locale d’aménagement de l’aire métropolitaine) en plus au milieu. Mais nous avons tout de même des compétences propres comme sur les petits parcs et jardins de moins d’un hectare de la ville. Ainsi, nous avons décidé d’ouvrir les squares qui étaient fermés au public. Il y en avait six dont l’emblématique parc Labadié aux Réformés marqué depuis de nombreuses années par des problèmes de prostitution et de toxicomanie. Aujourd’hui, un mois après son ouverture, ça se passe très bien. On va pouvoir enchainer avec la concertation sur les usages du parc avec les habitants. Ce sont des lieux d’apaisement de l’espace public mais aussi des lieux pour l’événementiel. Avec le déconfinement, on va pouvoir passer à cette phase d’occupation avec des événements culturels.

Une programmation culturelle est-elle prévue dans votre secteur pour cet été ?

Le théâtre Sylvain dans le 7e est d’ores et déjà plein comme un œuf avec 34 évènements déjà prévus pour la saison Sophie Camard

Sophie Camard : Nous avons en effet une programmation culturelle dans notre manche depuis un certain temps. Vous allez par exemple bientôt avoir la communication de toutes les dates au théâtre Sylvain dans le 7e. Il est d’ores et déjà plein comme un œuf avec 34 évènements déjà prévus pour la saison. En partenariat avec la mairie centrale, nous allons également organisé des opéras déconfinés dans de petits espaces publics. On travaille aussi sur un projet baptisé « Avant le soir » qui consiste justement à faire jouer des pièces de théâtres et des concerts dans les petits parcs et jardins mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment car la concertation est toujours en cours. Je souhaite vraiment que l’hypercentre soit un lieu de culture accessible à tous.

Sur le Vieux-Port, on va lancer « Au bout la mer » avec des animations, des petits stands comme cela existait déjà mais on veut faire communiquer le bas et le haut de la Canebière. Pour la partie haute, on attend l’ouverture du cinéma Artplexe prévue en octobre pour fédérer tous les acteurs culturels du quartier. Il y a de très belle perspective sur le haut-Canebière avec Artplexe qui promet de jouer le jeu et le kiosque à musique qui se trouve devant. Tout le monde veut déjà s’y produire et on va le réhabiliter pour les accueillir. Il y a aussi le théâtre de Gymnase qui est fermé à cause de son mauvais état et qui a la volonté de se produire hors-les-murs et dans l’espace public.