Depuis le lundi 11 mai, les Français n’ont plus à se munir d’une attestation de déplacement dérogatoire pour sortir de chez eux. Néanmoins, du fait de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020, les déplacements restent limités à un rayon de 100 kilomètres à vol d’oiseau autour du domicile – hors déplacements dérogatoires, de même qu’aux déplacements de plus de 100 kilomètres réalisés au sein d’un même département. Ainsi, à l’approche du premier week-end du déconfinement, et alors que rouvrent parcs et jardins dans les Bouches-du-Rhône, nous vous expliquons comment calculer ce périmètre.

Rien de plus simple, avec le site baptisé « carte sortie confinement ». Une fois arrivé sur la page du site, vous n’avez qu’à entrer votre adresse et cliquer sur « afficher la carte ». Le rayon de votre zone de déplacements autorisés apparaîtra cerclée d’un rond de couleur rouge, comme sur l’exemple ci-dessous pris avec une adresse marseillaise. Ainsi, une bonne partie du Var, des Alpes-de-Haute-Provence, du Vaucluse et un petit bout du Gard seront accessibles aux habitants de la métropole Aix-Marseille-Provence, dans un périmètre qui comprend notamment les villes de Toulon, de Manosque, d’Avignon et de Nîmes, et autant de balades possible en Camargue, Alpilles, Luberon, Provence et Haute-Provence. Pas mal, non ?

Zone de déplacements autorisés à partir de Marseille (source : https://carte-sortie-confinement.fr/)

