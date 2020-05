Le 20 avril s’est ouverte la campagne de déclaration des revenus 2019 auprès de l’administration fiscale pour tous les foyers français. Si cette déclaration est désormais à réaliser obligatoirement en ligne pour ceux qui disposent d’une connexion internet, elle n’en provoque pas moins traditionnellement l’afflux de contribuables en quête de renseignements et d’aide auprès des différents centres des finances publiques du territoire. Or, alors que le déconfinement s’amorce à peine et que l’épidémie de coronavirus n’est pas encore totalement maîtrisée, la direction générale des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a tenu à faire passer un message.

« Particuliers, ne sortez pas de chez vous » dit le communiqué diffusé mardi 12 mai, afin de décourager les personnes qui voudraient se déplacer auprès de l’administration fiscale. « A partir du 11 mai, afin de respecter les consignes sanitaires liées au COVID-19, nos accueils physiques ne sont pas ouverts au public, mais les centres des Finances publiques restent mobilisés » dit ainsi la DG FIP, qui affirme répondre « à l’ensemble des questions des usagers sur le site impots.gouv.fr ou par téléphone ».

Pour rappel, la déclaration d’impôts en ligne est ouverte jusqu’au jeudi 4 juin à minuit (vendredi 12 juin pour la déclaration papier, le cachet de la poste faisant foi).

