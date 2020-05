Retour à New York aujourd’hui pour notre voyage en confinement. Il y a tout juste un mois, le 15 avril dernier, nous avions rencontré Kristen Moorehouse qui espérait que le pic de l’épidémie de covid-19 était atteint. New York comptait déjà 7905 morts et plus de 110 465 cas de personnes contaminées. Depuis la pandémie a continué de tuer. Le bilan de l’université américaine Johns Hopkins vendredi 16 mai état de plus de 27000 décès dans l’Etat de New York.

Aujourd’hui nous retrouvons au large de Manhattan Elsa de Saignes, la directrice locale du réseau international French Founders. Elle dresse jeudi 14 mai un état des lieux de la situation de l’épidémie de coronavirus.



Les mesures de confinement sont allégées progressivement. Les petites entreprises vont rouvrir dès ce vendredi 15 mai annonce-t-elle. Mais le port du masque est obligatoire partout dans l’espace public, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits et les parcours dans les magasins et restaurants sont basés sur la distanciation physique.

Pas de spectacles à Broadway jusqu’en septembre

L’annonce de l’annulation de tous les spectacles de Broadway, au moins jusqu’en septembre, a été choc pour la ville. Mais « New York est une ville résiliente qui va repartir » souligne Elsa de Saignes qui se félicite de la « transformation des mentalités et des business.» Malgré la catastrophe humaine, elle veut rester positive et retient en particulier l’élan de solidarité envers les plus démunis. Elle espère aussi que cette crise engendra un politique sociale plus équitable aux Etats-Unis et de nouvelles façons de coopérer : « Tous ensemble on sortira grandi de cette épreuve. »

