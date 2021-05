Jean-Laurent Félizia (EELV), candidat aux élections régionales 2021 en Provence-Alpes-Côte d’Azur, organisait lundi 10 mai un débat en visio-conférence sur le thème de l’agriculture durable. L’architecte paysagiste a notamment invité le député européen Benoît Biteau (EELV) et Marie-José Allemand (PS), agricultrice dans les Hautes-Alpes. Au cours de ce webinaire, le Lavandourain s’est reconnecté à ses racines écologistes. À point nommé, après l’annonce durant le week-end précédent du départ de Cap Écologie de la liste d’union des progressistes.

Samedi dernier, à un mois et demi des régionales, Cap Écologie a en effet décidé de quitter la barque verte. « C’est devenu une liste de gauche avec quelques forces écologistes », déplore dans un communiqué adressé à l’AFP Jean-Marc Governatori, co-président du mouvement. Une réaction épidermique survenue après que le Parti socialiste (PS) et le Parti communiste (PCF) ont rejoint l’union des progressistes emmenée par Jean-Laurent Félizia. Le changement de nom de la liste, anciennement « L’écologie qui nous ressemble » et désormais « Le rassemblement écologique et social », ayant sans doute lui aussi précipité le divorce.

Félizia fustige le bilan de Muselier sur le plan agricole

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’agriculture représente 38 200 emplois à temps plein. Mais depuis 2010, la surface agricole utile de la région ne cesse de diminuer. Dans le Var et le Vaucluse, l’utilisation de pesticides est encore trop importante. « Pour la mandature à venir, les financements de la Région devront être davantage orientés vers l’agriculture biologique et durable, en accord avec les leçons que nous donnes le climat », déclare Jean-Laurent Félizia pour lancer le débat. « Il faut changer notre fusil d’épaule », alerte l’écologiste.

La majorité sortante a préféré dépenser 50 millions dans les remontés mécaniques et les canons à neige des Alpes du Sud plutôt que de soutenir de nouvelles activités agricoles. Jean-Laurent Félizia



Le candidat aux régionales dénonce la politique « urbanisante » du président sortant Renaud Muselier (LR). « En Paca, on a un outil exceptionnel, indique Jean-Laurent Félizia, le schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires (ndlr : Sraddet). C’est un outil opposable à tout autre processus d’urbanisation […] pourtant la mandature écoulée a laissé passer un certain nombre de plans locaux d’urbanisme (ndlr : PLU), un certain nombre de grignotages de terres agricoles ». Jean-Laurent Félizia souhaite avant tout représenter une alternative à la majorité sortante qui a selon lui « dilapidé l’espace foncier agricole et rural ».

