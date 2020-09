Le ministre de la Santé Olivier Véran va tenter ce vendredi de déminer le terrain marseillais alors que les élus locaux et les décideurs sont majoritairement vent debout contre les mesures annoncées de fermeture des bars et des restaurants à partir de ce week-end.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, sera accompagné du ministre chargé des Petites et Moyennes Entreprise, Alain Griset. Ce dernier, délégué au ministère de l’Economie présentera le renforcement des dispositifs d’aides financières mises en place par l’Etat aux représentants du secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Olivier Véran, lui, sera à La Timone et donnera un point presse accompagné de l’épidémiologiste Arnaud Fontanet. Les deux membres du gouvernement se rejoindront ensuite lors d’un « temps républicain » avec les élus locaux.

L’union des maires de Provence

Hier, dans un communiqué publié en fin de soirée (document source page suivante), ces derniers ont fait part, unis, de leur consternation. « Non, nous ne laisserons pas mourir nos communes, notre capitale régionale, ni sa Métropole Aix-Marseille-Provence, ni notre département, ni notre région » se sont-ils insurgés à l’issue d’une réunion à la Métropole présidée par Martine Vassal en présence du président de la Région Sud, Renaud Muselier, et de Georges Cristiani, maire de Mimet et président de l’Union des Maires des Bouches-du-Rhône ainsi que avec Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille-Provence, Philippe Korcia président de l’Union patronale des Bouches-du-Rhône et Bernard Marty président de l’UMIH 13.

Jean Castex : « Il aurait été très difficile pour les élus locaux d’assumer »

La même soirée, le Premier ministre Jean Castex a défendu la méthode du gouvernement sur le plateau de France 2 pour l’émission « Vous avez la parole ». « Quand il y a des mesures impopulaires et importantes il vaut mieux que ce soit l’État qui les assument. Il aurait été très difficile pour les élus locaux d’assumer » justifie-t-il. A ceux qui pointent une baisse des contagions ces derniers temps, il répond en insistant sur la montée des admissions en service de réanimation, courbe à l’appui. Une situation sous tension que vient confirmer une infirmière de Marseille à La Timone invitée sur le plateau et qui s’inquiète du manque du personnel. Après quelques échanges, le Premier ministre est invité à présenter les aides mises en place pour soutenir le secteur de la restauration et de l’hôtellerie : recours au chômage partiel, exonération des charges sociales du temps de la fermeture, fonds de solidarité comprenant une aide de 1 500 € par mois qu’il prévoit d’augmenter « à hauteur de 10 000 € pour couvrir les charges fixes » toujours du temps de la fermeture, promet-il face à une restauratrice marseillaise qui présage « une hécatombe » .

Ce vendredi matin élus et les acteurs du monde économique du département ont manifesté devant le tribunal de commerce. Le ministre de la Santé a été hué.