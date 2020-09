Share on Facebook

Share on Twitter

La maire de Marseille, Michèle Rubirola, a adressé le 22 septembre 2020 une lettre (document source en page suivante) à la présidente de la Métropole et du Département, Martine Vassal avec comme objet une demande de «soutien d’urgence à la pratique du vélo en période de crise sanitaire».

Politique de santé publique face à la Covid-19

Dans cette lettre, Michèle Rubirola indique à la présidente de la Métropole qu’elle souhaite «ajouter un volet indispensable à la politique de santé publique pour les Marseillaises et les Marseillais». Pour l’édile de Marseille : «le soutien à la pratique du vélo est un moyen d’action capital pour réduire les risques de contamination à la Covid-19».

La maire de Marseille demande donc à ce que soit développée cette pratique pour faire face à la crise sanitaire. Elle propose quatre mesures urgentes justifiées à la fois par la crise sanitaire, la volonté politique de sa majorité au conseil municipal, et également un récent sondage IFOP qu’elle cite et qui révèle que 88% des habitants de la Métropole interrogés souhaitent une pérennisation des «coronapistes» et 70% d’entre eux souhaitent une réduction de la place de la voiture en ville.

4 mesures d’urgence

Les mesures urgentes demandées par la maire de Marseille sont au nombre de quatre. Premièrement, il s’agit du déploiement de nouvelles pistes cyclables d’urgence «sur les principaux axes, dans tous les secteurs de Marseille avec voie réservée et sécurisée sur la chaussée». Force de proposition, Michèle Rubirola indique que son adjointe aux mobilités, Audrey Gatian, se tient à la disposition de Martine Vassal pour lui faire remonter les propositions des mairies de secteurs et des collectifs de cyclistes (notamment l’association Ramdam).

Les trois autres mesures sont les suivantes : déploiement de panneaux de «cédez-le-passage cyclistes». Ces panneaux permettent aux cyclistes d’avoir la priorité sur les véhicules à moteur, et donc de sécuriser la pratique du vélo en ville. Viennent ensuite la pose d’arceaux dédiés au stationnement vélo et l’installation de garages à vélos sécurisés «dans les pôles importants de mobilités (box de vélos sécurisés, garages à vélos gardiennés avec des horaires étendus). »