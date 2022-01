Alors que l’année 2022 débute à peine et que les Marseillais ont fait leur rentrée, la Régie des transports métropolitains (RTM), elle, est restée en vacances… En effet, depuis lundi 10 janvier, une partie du réseau des bus, tramways et métro passe en horaires verts, habituellement appliqués en période de vacances scolaires. Un choix motivé par la crise sanitaire, selon l’instance métropolitaine. Les lignes concernées sont les suivantes :

– les métros M1 et M2

– les tramways T1, T2, et T3

– les lignes de bus T1A-T1B-B3A-B3B-6-22/22S-38-40-41-42/42T-46/46S-48/48T-53-54-55-61-72-80-81-83

RTM : une baisse de fréquentation de 30% et 150 conducteurs positifs

Les lignes impactées sont celles qui sont les plus fréquentées pour les trajets maison-travail. La RTM explique « avoir dû opérer des choix, compte tenu du manque d’effectifs dû au covid ». En effet, pour justifier cette réduction drastique des horaires, elle invoque une double-raison : d’une part, « une baisse de la fréquentation de l’ordre de 30% (par rapport à 2019 et 15% par rapport au mois dernier, ndlr ) sur les lignes en raison du télétravail » ; d’autre part « une recrudescence des cas de covid-19 parmi les agents ». Contactée par Gomet’, la présidente de la RTM Catherine Pila (LR) précise que 150 conducteurs sur 1600 sont à ce jour touchés par le covid-19, soit 10% des effectifs. La reprise des enseignements à distance à Aix-Marseille Université est également entrée en ligne de compte dans ce choix : ainsi, la ligne de bus 21JET, qui dessert habituellement Luminy, est-elle tout simplement à l’arrêt, faute d’étudiants.

« La Métropole met en danger la sécurité des Marseillais » (Printemps Marseillais)

Audrey Gatian à l’occasion de la Fête du vélo à Marseille dimanche 6 juin 2021 (Crédit : Rémi Liogier)

Le Printemps Marseillais a réagi dans la foulée de ces annonces par la voie d’un communiqué. « La Métropole met en danger la santé des Marseillais », écrit ainsi le groupe majoritaire à la mairie. En effet, les membres signataires estiment que « cette décision unilatérale ne permet pas le respect des gestes barrières et est en contradiction totale avec l’accentuation de la cinquième vague de covid-19 qui frappe durement notre ville». « Dans une période de crise inédite, alors que toutes les institutions se mobilisent au service des habitantes et des habitants, la Métropole prend une décision qui va à l’inverse de ses responsabilités. Catherine Pila doit s’expliquer et réagir d’urgence ! », écrit aussi Audrey Gatian, adjointe aux transports à la Ville.

« Nous sommes tributaires de la baisse des effectifs » Catherine Pila, présidente de la RTM

La présidente de la RTM Catherine Pila interviewée par Gomet” le 7 juin 2021 (crédit : JRG / Gomet’)

La présidente de la RTM réagit à ces accusations auprès de Gomet’ : « C’est de la polémique politicienne, qui traduit une méconnaissance totale de ce qu’il se passe au niveau national. Tous les grands réseaux de transports nationaux ont été contraints de s’adapter face à la situation sanitaire, et nous aussi. Nous sommes tributaires de la baisse des effectifs : un chauffeur de bus ou de métro, ça ne se trouve pas à la volée, il faut une formation spécifique ! Et puis, concernant les métros et les tramways, on parle d’une rallonge d’une minute, alors on ne peut pas dire que c’est la catastrophe …», estime-t-elle.

« La situation reviendra à la normale lorsque les chauffeurs seront tous revenus et que l’on aura une amélioration de la situation sanitaire, mais on ne peut pas donner de date précise de reprise à ce jour », conclut Catherine Pila.

