Robert Jimenez prend la direction de Harmonie Mutuelle Paca et Corse

Robert Jimenez est nommé directeur de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse d’Harmonie Mutuelle en avril 2021. Fort d’une expérience d’une vingtaine d’années dans les services et le conseil au sein du groupe Allianz, il a rejoint Harmonie Mutuelle en janvier 2020 en qualité de responsable d’animation commerciale du marché des entreprises Provence Alpes Côte d’Azur et Corse. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Robert Jimenez aura pour mission de consolider l’activité des trois marchés d’Harmonie Mutuelle (particuliers, entrepreneurs et entreprises), d’intensifier l’activité multimétiers et de développer les synergies avec les structures locales du Groupe VYV, les élus et les services sociaux du territoire. Le groupe VYV auquel appartient Harmonie Mutuelle est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale avec un chiffre d’affaires annuel de 10 milliards d’euros.

TPF ingénierie inaugure une nouvelle usine d’isolant à Noves

Le bureau d’études basé à Marseille TPF ingénierie inaugure une nouvelle ligne de production pour les isolants projetés à son usine sur la commune de Noves. Une visite est organisée pour la presse le 29 juin prochain. L’entreprise, filiale du groupe de construction belge TPF a investi 3,5 millions d’euros dans ce nouvel équipement. Sa capacité de production doit atteindre les 10 000 tonnes de polyols à l’horizon 2025.

Bourbon gagne le contrat de gestion des navires spécialisés du Drassm

Le spécialiste des services maritimes Bourbon remporte l’appel d’offres de fourniture et de gestion de l’équipage ainsi que de gestion des activités nautiques des navires hauturiers du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (Drassm), l’Alfred Merlin et l’André Malraux. Avec l’arrivée dans sa flotte en 2021 de l’Alfred Merlin, navire de 46 mètres qui effectuera notamment des missions outre-mer, le Drassm souhaite renforcer son dispositif avec un professionnel de la gestion des navires spécialisés. Bourbon s’occupera donc de la gestion des équipages et de la technique.

Elections des CCI : Jean-Luc Chauvin et Stéphane Paglia en lice pour l’UPE 13

L’Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône (UPE 13) a désigné le 31 mai dernier les deux chefs de file pour les élections 2021 des hambres de commerce et d’industrie. Pas de surprise : ce sont les deux présidents sortants des chambres d’Aix-Marseille et d’Arles, respectivement Jean-Luc Chauvin et Stéphane Paglia qui ont été choisis par le président de l’UPE 13 Philippe Korcia. Les élections se dérouleront du 27 octobre au 9 novembre prochain.

