Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Thomas Chaussade. Le président du collectif marseillais Vélos en ville commente l’avancée du plan vélo initié en 2019 par la Métropole Aix-Marseille Provence. « On souffre d’un manque d’aménagements cyclables, les difficultés pour les cyclistes sont réelles », estime Thomas Chaussade. Il revient également sur les projets annoncés rue Breteuil (6e) et sur le boulevard Charles Livon (7e). L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

WeRecy vous propose de recycler vos objets inutilisés en échange d’une récompense (crédit : BFM Marseille)

Dans la rubrique “actualité de la semaine” de Planète locale, on parle de la nouvelle installation inaugurée vendredi 3 juin à Rousset par la société ST Microelectronics (12,8 milliards de CA en 2021), spécialisée dans le numérique. Elle utilise une technique appelée « aero free cooling » pour réduire sa consommation énergétique, et ses émissions de gaz à effet de serre. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’application marseillaise WeRecy. Une solution digitale qui vise à transformer les objets inutilisés ou HS en matériaux utiles grâce à un réseau de commerces partenaires, et à des artisans de la seconde main. Avec une récompense à la clé !

