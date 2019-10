Share on Facebook

Les membres du Conseil de développement du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays d’Arles se sont réunis vendredi 25 octobre autour de leur Présidente, Patricia Blanchet Bhang et du Président du PETR, Michel Fenard pour faire un point sur l’objet des saisines et l’avenir de l’instance. Un rendez-vous qui fait suite à la saisine des élus unanimement validée par délibération en Conseil syndical du PETR le 3 octobre à Verquières.

En effet, depuis octobre 2018, une dizaine de groupes de travail du Conseil de développement du Pôle d’Equilibre Rural et Territorial (PETR) du Pays d’Arles travaille sur de nombreux sujets structurants du territoire. « Un travail considérable qui a beaucoup servi notamment lorsqu’il a fallu réfléchir à notre avenir institutionnel » rappelle Michel Fenard, le Président du PETR et maire des Baux-de-Provence.

Les saisines des élus portent sur le projet de territoire et le Contrat de Transition Ecologique du Pays d’Arles, à ce titre, le Conseil de développement rendra des avis qui seront transmis aux élus du territoire afin d’enrichir le débat.

Sélectionné par le gouvernement en juillet dernier, le Pays d’Arles s’engage dans un Contrat de transition écologique avec l’Etat. Monsieur Fenard annonce une signature officielle mi-novembre en présence de la secrétaire d’Etat à l’écologie. Il précise également que « Les deux sujets se croisent », et que le projet de territoire doit être « réactualisé à la lecture de tout ce qui va concerner la transition écologique. »

Une nécessaire appropriation citoyenne comme pivot de la démarche

La mission est ambitieuse et témoigne bien de l’attente des élus envers les citoyens qui participent au Conseil de développement. Le projet de territoire du Pays d’Arles doit en effet constituer l’ossature de son évolution dans les années à venir. Le Conseil de développement a été saisi pour formuler « des éléments de méthode et des orientations thématiques pour un projet de territoire participatif » exprime Patricia Blanchet-Bhang, sa présidente.