Les résultats complets des élections régionales en Provence-Alpes-Côte-D’azur donnent le président sortant en tête avec 57,7% des suffrages exprimés face à la liste Rassemblement National de Thierry Mariani (42,7%), comme le prédisaient les nombreuses estimations diffusées ce dimanche 27 juin. Des estimations qui avaient permis à Renaud Muselier de partir confiant pour cette soirée électorale, malgré l’avance au premier tour de son concurrent.

Il est élu avec 147 910 voix contre 126 096 pour Thierry Mariani, soit au total 274 006 voix exprimées … sur 796 354 inscrits. Ce second scrutin a donc été marqué une nouvelle fois par une forte abstention. Néanmoins, la liste Notre Région d’abord de Renaud Muselier remporte 84 sièges au conseil régional, contre 39 pour la liste RN.

Martine Vassal réélue à la tête du Département

La présidente sortante Martine Vassal a rapidement fait déchanter le Rassemblement National, qui partait en tête du scrutin du premier tour des élections départementales avec 29,95%, talonné par la droite. Cette dernière a finalement pris le dessus et remporte ce second tour avec 39,53% des suffrages exprimés. La liste Provence Unie (union du centre et de la droite) de Martine Vassal obtient par conséquent 32 sièges au conseil départemental. La liste d’union de la gauche et des écologistes en obtient pour sa part 10, tandis que le Rassemblement National disposera de seulement deux sièges. Les élus de Martine Vassal ont recueilli un total de 182 084 voix, sur 1 385 133 inscrits soit 13% de l’électorat.

Liens utiles :



> Les résultats sur le site du Ministère de l’Intérieur

> Notre cartographie des résultats par département

> L’actualité des élections régionales dans notre rubrique politique