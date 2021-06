Share on Facebook

Share on Twitter

Le maire de Marseille a voté dimanche matin à 11h35 au bureau n°1062 situé au cœur de l’école Pont-de-Vivaux Saccoman (10e arrondissement), « mon bureau de vote depuis que j’ai 18 ans », nous glisse-t-il. Cette fois-ci, « les 482 bureaux de vote marseillais sont ouverts », se félicite Benoît Payan. Dimanche dernier, à l’occasion du premier tour des élections régionales et départementales, plusieurs dizaines de bureaux s’étaient retrouvés sans président, ne pouvant, pour certains, accueillir les électeurs qu’à partir de la mi-journée.

« On s’est remis au travail […] On est allé cherché des citoyens », lance le socialiste, rejetant la faute sur… « les partis politiques ». Benoît Payan s’explique devant notre micro : « Les partis politiques, ce n’est plus ce que c’était, ils se sont écroulés, affirme le maire de Marseille. « Jusqu’à présent ils tenaient les bureaux de vote dans toutes les villes de France », argumente-t-il. Une source proche de la mairie nous informe au passage que tous les présidents de bureaux de vote marseillais ont suivi une formation pendant l’entre-deux-tours.

Liens utiles :



> [Elections 2021] Les Français continuent de s’abstenir

> [Elections 2021] Faible rebond de la participation à midi

> Pas de changement dans les listes Muselier (LR) et Mariani (RN) pour le second tour

> [Telex politique] De nombreux appels à voter Renaud Muselier