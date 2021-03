Depuis sa création en 2017 à Aix-Marseille, Emerging Valley ne cesse d’attirer en Provence les investisseurs et les start-up africains désireux de renforcer leur attractivité à l’échelle internationale et d’accélérer leur impact au niveau global. Une telle plateforme permet de découvrir les nouveaux territoires d’innovation qui émergent dans le Sud, d’explorer et d’investir dans les solutions digitales de demain.



En 2021, le sommet international de l’innovation organique et des startup émergentes, Emerging Valley, fait choix de l’e-santé, de la biodiversité 2.0 et des industries culturelles comme thèmatiques principales, le toit dans une approche axée sur la résilience, pandémie de Covid oblige. Véritable passerelle entre la tech africaine et européenne, l’événement se tiendra exceptionnellement au Jardin du Pharo à Marseille les 7 et 8 avril prochains. Pour sa quatrième édition « résiliente », le Hub des innovations émergentes met à l’honneur des thématiques fortes à savoir

La verticale e-santé portée par la Métropole Aix-Marseille Provence qui encourage le partage d’expérience entre l’Europe et l’Afrique et la prévention des épidémies grâce au digital

La résistance des écosystèmes Tech face au Covid, avec une première verticale sur les territoires résilients, pour renforcer le territoire d’Aix-Marseille-Provence

Les industries culturelles et créatives du continent, qui mettent à l’honneur des écosystèmes sud-africains et nigérians

La biodiversité 2.0, portant sur les enjeux d’innovations durables et sociétales partagées entre l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique en partenariat avec le Département des Bouches- du-Rhône.

Ce rendez-vous tech et business sur l’axe Euro-Med-Afrique réunira les acteurs émergents et implantés de la tech des continents africain et européen. De nombreux intervenants prendront la parole pour présenter leur vision et leurs projets. Parmi eux, on retrouve Samir Abdelkrim, le fondateur de Emerging Valley et Sarah Toumi, membre du Conseil Présidentiel pour l’Afrique et CEO de Acacias For All. Emerging Valley s’avère être l’événement à ne pas manquer pour ces jeunes entrepreneurs soucieux de sauvegarder et de protéger la biodiversité.

Liens utiles :



> Le site officiel de la manifestation

> Emerging Valley dans les archives de Gomet’