Le président de la République, Emmanuel Macron se rend à Marseille ce mercredi 1er septembre pour une visite exceptionnelle de trois jours. Le chef de l’Etat est accompagné par sept ministres : la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, le ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, la ministre de la Cohésion, des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, la ministre de la Mer, Annick Girardin, le ministre délégué chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, et la secrétaire d’Etat chargée de la Biodiversité, Bérengère Abba.

Le plan « Marseille en grand »

Emmanuel Macron, qui avait prévu de longue date de venir inaugurer le Congrès mondial de la nature, organisé à Marseille au Parc Chanot par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), reporté ce début septembre 2021 (il devait se tenir en juin 2020), profite de son déplacement pour occuper le terrain de l’actualité nationale et marseillaise : sécurité dans les quartiers, rentrée scolaire et lutte contre les inégalités (logements, transports) sont au programme. Il s’agit pour Emmanuel Macron, précise l’Elysée de « répondre aux urgences et enjeux auxquels la ville fait face, mais également détailler sa vision pour la cité phocéenne à travers la présentation du plan Marseille en Grand ». Il concernera de nombreux domaines (école, mobilité du quotidien, sécurité, santé, cinéma & audiovisuel etc.) explique la même source.

Les principales étapes annoncées :



Mercredi 1er septembre 2021 :

* Milieu d’après-midi : Arrivée du Président de la République à la mairie de Marseille et échanges avec des élus des Bouches-du-Rhône.

* Fin d’après-midi : Arrivée du Président de la République au commissariat, siège de la Division Nord. Revue des troupes et présentation des personnels arrivés en renfort. – Echanges avec des forces de l’ordre et point consacré à la stratégie de lutte contre les stupéfiants.

* Début de soirée : Rencontre avec les élus et des « forces vives » de la société civile marseillaise : entrepreneurs, acteurs associatifs, culturels, sportifs etc. Fort d’Entrecasteaux



Jeudi 2 septembre 2021 :



* Matin : le président de la République se rend à l’école élémentaire Bouge pour la rentrée scolaire. Visite de l’école en présence de parents d’élèves qui ont été impliqués dans la concertation sur l’état du bâti de l’établissement. Rencontre avec des élèves d’une classe de CM2. Echanges avec les équipes pédagogiques dont celles de l’ULIS (unités localisées pour l’inclusion scolaire), les AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap).

* Midi : Déjeuner de travail consacré au plan de transport, en présence des représentants des collectivités territoriales et des principaux acteurs concernés à la Tour La Marseillaise

* Fin d’après-midi : Présentation du plan « Marseille en Grand » au palais du Pharo

* Dîner avec Mario Draghi, Président du Conseil des ministres de la République italienne.



Vendredi 3 septembre 2021 :

Matin : Séquence en mer consacrée à la protection de la biodiversité et aux enjeux des pôles, des océans et de la Méditerranée.

Déjeuner avec des personnalités impliquées dans le cadre de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature).

17h : Cérémonie d’ouverture du Congrès mondial de la nature de l’UICN.

Les enjeux de protection de la biodiversité et de l’écosystème méditerranéen seront également au cœur de ce déplacement. Le Président de la République s’entretiendra à ce sujet avec des acteurs français et internationaux (dîner jeudi soir avec le président du conseil italien Mario Draghi), et participera à la cérémonie d’ouverture du Congrès mondial de la nature à 17h vendredi. Fin du périple officiel vendredi 3 en début soirée.

