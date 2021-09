Share on Facebook

A la tête de la Ville d’Aix-en-Provence depuis vingt ans, Maryse Joissains vient de présenter sa démission affirme le site France 3. Selon nos sources, elle a officialisé sa décision dans un courrier aux élus du Pays d’Aix envoyé en début de semaine.

Des soucis de santé et de justice

A 79 ans, la maire d’Aix-en-Provence évoque notamment des raisons de santé. En décembre dernier, elle avait du prendre quelques jours de repos après plusieurs malaises dûs à de fortes migraines ophtalmiques.

Pour rappel, Maryse Joissains a également été condamnée en décembre 2020 à huit mois de prison avec sursis et trois ans d’inéligibilité pour prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics par la cour d’appel de Montpellier. L’édile s’est pourvue en cassation et l’audience sur le fond est prévue pour le 29 septembre.



Sa démission doit être officialisée par le conseil municipal d’Aix-en-Provence le 24 septembre prochain. En attendant, son premier adjoint Gérard Bramoullé la remplace par intérim. Sa fille Sophie Joissains pourrait ensuite se présenter pour lui succéder au poste de maire.

