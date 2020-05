Ils avaient exprimé leur colère dans une tribune parue dans Le Monde le vendredi 1er mai. Emmanuel Macron et le ministre de la culture Franck Riester se sont entretenus ce mercredi 6 mai avec les acteurs du milieu culturel qui, jusqu’ici, s’étaient sentis oubliés par le gouvernement face à la crise sanitaire. En effet, beaucoup d’entre eux avaient été déçus que le Premier Ministre Edouard Philippe n’ait pas cité la culture dans son énumération des secteurs d’activité lors de sa conférence de presse, le 19 avril dernier.

Le secteur culture fait pourtant vivre 1,3 million de personnes. L’économie de la culture subit de plein fouet la crise avec l’annulation de tous les événements et festival au moins jusqu’à mi-juillet.

Dans les colonnes de Gomet’, l’ancienne ministre du gouvernement du Françoise Nyssen avait jugé « ridicule » le montant de l’aide annoncée par son successeur pour le secteur de l’édition. Le président de la République a donc opéré une sorte de mea culpa en accédant, ce mercredi 6 mai, à plusieurs demandes émises par les acteurs de la culture.

1. Une incitation à « réinventer la forme » de la culture

«Durant cet été, on ne fera pas de grands événements. On l’a déjà dit, le Premier ministre l’a dit : pas plus de cinq mille personnes», a d’abord rappelé Emmanuel Macron. Cette disposition a notamment conduit à l’annulation des festivals jusqu’à mi-juillet, déjà annoncée par le président de la République dans son discours du 13 avril dernier. De son côté, le ministre de la Culture Franck Riester avait assuré, le 16 avril dernier que les « petits festivals » pourraient avoir lieu, sans préciser cette notion de petit festival, ce qui avait laissé quelque peu perplexes les organisateurs de ces événements. Cependant, un fonds festivals devrait être créé en lien avec les collectivités territoriales.

Le président de la République a néanmoins insisté : « il faut que les lieux de création revivent». Il a ainsi exhorté les acteurs du secteur culturel à « réinventer » les formes d’expression de la culture : « on peut tout à fait se retrouver mi-août avec des spécialistes qui me diront, « c’est très dur, on ne peut pas rouvrir les salles à plein ». Il faudra peut-être le faire différemment». Le président de la République a assuré qu’une aide serait apportée pour rétablir les conditions de répéter et préparer la saison prochaine.

2. La prolongation des droits des intermittents

C’est sans doute la mesure phare de ce plan pour la culture : « Je veux qu’on s’engage à ce que les artistes et techniciens intermittents soient tous prolongés d’une année au-delà des six mois où leur activité aura été impossible ou très dégradée, c’est-à-dire jusqu’à fin août 2021 » a annoncé le résident de la République. En effet, le régime d’assurance chômage des intermittents du spectacle exige une durée de travail de 507 heures d’activités au cours d’une période de référence de 12 mois pour ouvrir les droits. Or, cette condition est difficilement réalisable compte tenu des annulations en cascade de tous les événements culturels. Par l’annonce d’une année blanche pour les intermittents du spectacle, par la prolongation de leurs droits, le gouvernement accède là à une demande répétée du secteur concernée, relayée dans la tribune parue dans Le Monde.

De même, les artistes-auteurs devraient être exonérés de leurs cotisations.

3. Réouverture le 11 mai des librairies, bibliothèques, musées…

Certains établissements culturels pourront rouvrir leurs portes à partir du 11 mai : librairies, disquaires, bibliothèques, médiathèques, galeries d’art, certains musées et monuments « à partir du moment où ils respectent les normes de sécurité sanitaire », a précisé le ministre de la Culture Franck Riester. Les lieux de création devraient également être à nouveau en accès libre, pour permettre aux artistes du spectacle vivant de répéter et se retrouver. D’ici la fin du mois de mai, une nouvelle concertation devrait se tenir « afin de savoir s’il est possible d’aller plus loin dans le déconfinement », c’est-à-dire plus loin que la limite de dix personnes fixée par le gouvernement. Concernant la réouverture des cinémas et des salles de spectacle au public, cette question devra « être discutée avec les maires, préfets et professionnels concernés », nuance le ministre.

4. Création d’un fonds d’indemnisation pour soutenir le cinéma

Enfin, Emmanuel Macron a annoncé la création d’un fonds d’indemnisation pour pallier l’annulation ou le report des tournages de films et séries. Cette initiative s’inscrit dans la volonté du chef de l’Etat de valoriser la production européenne, pour forger « une Europe de la culture ». face aux « grands prédateurs chinois, américains ».

Par ailleurs, le Centre national de la musique, « qui vient d’être créé et qui est très fragilisé par la période », va être recevoir une nouvelle dotation à hauteur de 50 millions d’euros.

Toutes ces aides devraient aider le secteur de la culture à se maintenir la tête hors de l’eau, lui qui représente tout de même 2,2% du PIB.

