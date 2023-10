La Mission régionale bois énergie a été créée en 1996 par l’Ademe, la Draaf (Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la Forêt) et la Région Sud dans le but de promouvoir le bois comme source d’énergie auprès des collectivités. En 2002, les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur ont rejoint l’initiative, renforçant ainsi les partenariats.

En 2023, le bois énergie est présenté comme une énergie d’avenir, avec un prix stable et avantageux, des financements incitatifs et une ressource forestière disponible. Dans ce contexte favorable, l’organisation a décidé de changer de nom pour BoiSynergie, dans le but de rendre plus claire la coordination entre les différents partenaires et les acteurs locaux, tels que les syndicats d’énergie, les communautés de communes et les communes. L’objectif est de garantir un développement cohérent du bois énergie dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en contribuant ainsi à l’indépendance énergétique et à la transition écologique.

Lien :



Prix de la construction : le bois devient urbain