Les extrêmes en tête dans les Bouches-du-Rhône. Sans surprise, comme lors de la dernière présidentielle, la candidate du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, grimpe sur la première marche du podium départemental, avec 26,3% des suffrages exprimés lors de ce premier tour de la présidentielle 2022. Elle réalise toutefois un score plus faible qu’en 2017 ; une échéance politique pour laquelle la candidate d’extrême droite totalisait 27,3% des voix buccorhodaniennes. Pour ce premier tour, la cheffe de file RN fait carton plein sur le pourtour de l’Étang de Berre avec des victoires à Istres (33,5%), Marignane (40%), Martigues (30,3%), Vitrolles (31,2%) ou encore Miramas (34,1%). Ailleurs, Marine Le Pen l’emporte également Allauch (32,6%) et La Ciotat (27,7%).

En deuxième position, on retrouve Jean-Luc Mélenchon (23,6%), en légère progression par rapport à la dernière présidentielle (22%). Le candidat de la France insoumise (LFI), premier à gauche, a remporté Arles, de justesse (28%), et Marseille, cette fois avec une large avance sur Marine Le Pen et le marcheur Emmanuel Macron. L’actuel chef de l’État intègre cette année le podium dans les Bouches-du-Rhône, avec 22,7% des suffrages exprimés lors de ce premier tour – contre 19,4% en 2017. Le président sortant a notamment séduit les électeurs d’Aix-en-Provence (30,9%), de Cassis (33,7%), de Gémenos (27,7%) ou encore de Carry-le-Rouet (31,25%).



Plus globalement, le Pays d’Aix semble devenir un fief de la Macronie dans les Bouches-du-Rhône. Une implantation LREM qui s’étend d’Aurons à l’Ouest, à Puyloubier à l’Est, en passant par Cabriès au Sud. Mais pour Emmanuel Macron, tout reste à faire dans cette présidentielle. Selon Jean-Pierre Serrus, maire LREM de La Roque d’Anthéron, « le travail commence dès ce soir », comme il l’explique sur BFM Marseille. Le second tour aura lieu le 24 avril.

“Le travail commence dès ce soir”, affirme Jean-Pierre Serrus, marie LREM de la Roque-d’Anthéron pic.twitter.com/799UQlSVYF — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) April 10, 2022

Le fiasco des partis historiques LR et PS

La présidentielle 2022, c’est aussi la débâcle des écuries politiques traditionnelles. Ce dimanche 10 avril, Les Républicains (LR) et le Parti socialiste (PS) ont sombré une fois de plus au point d’être menacées de disparaitre. Pour Didier Réault (LR), c’est une « triste soirée » dans les Bouches-du-Rhône avec 3,9% des voix pour la droite historique, emmenée par Valérie Pécresse, et 1,2% des suffrages exprimés pour la candidate socialiste Anne Hidalgo. Yannick Jadot (EELV) fait aussi moins bien dans le 13 que dans le reste de la France avec un petit 4,17%. Quant à Fabien Rousssel pour le PCF, il n’obtient que 2,41%… À noter le score important du polémiste d’extrême droite Eric Zemmour (Reconquête !), qui pointe tout de même à 10,8% dans les Bouches-du-Rhône, soit trois points de plus qu’à l’échelon national. Stéphane Ravier (ex-RN) appelle les militants pro-Zemmour à voter Marine Le Pen au second tour.

Triste soirée ! Le vote #LePen, pas possible ! Ce 2ème tour #presidentielles2022 doit être l’occasion pour @EmmanuelMacron d’ouvrir le dialogue avec les forces politiques susceptibles de travailler avec lui. Pour l’avenir de la France et du bon fonctionnement de notre démocratie — Didier Réault 🎖 (@DidierReault) April 10, 2022

Bouches-du-Rhône : les électeurs champions de l’abstention dans le Sud

Selon la préfecture le ministère de l’Intérieur, 1 027 368 d’électeurs se sont rendus aux urnes ce dimanche 10 avril. Le taux d’abstention cette année au premier tour de la présidentielle est de 27,2% dans les Bouches-du-Rhône (contre 26% en France) ; c’est six points de plus qu’il y a cinq ans, et sept de plus qu’en 2012. À Marseille, il frôle même les 32%. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce sont bien les électeurs buccorhodaniens qui se sont le plus abstenus, devant les Alpes-Maritimes (26,8%) et le Var (25,7%).

