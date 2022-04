En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les électeurs ont majoritairement placé Marine Le Pen en tête du premier tour de l’élection présidentielle avec 27,6%. Emmanuel Macron obtient 23,3%. Une tendance à l’inverse des résultats nationaux qui pourraient être renforcée par les voix d’Éric Zemmour qui séduit globalement la région à 11%, contre une moyenne nationale de 7%.

Source : Ministère de l’intérieur

Le Vaucluse (84) le Var (83) et les Alpes-de-Haute-Provence (04) votent pour l’extrême droite

Dans le Vaucluse, Marine Le Pen arrive en tête avec 29%, loin devant Emmanuel Macron (22%), puis Jean-Luc Mélenchon (20%). Pourtant à Avignon, la plus grande ville du département avec 92 000 habitants, le chef de file de la France Insoumise arrive largement vainqueur avec 37% contre seulement 20% pour En Marche et 18% pour le Rassemblement national.

Même constat dans le Var où l’héritière de Jean-Marie Le Pen cristallise autour d’elle. La candidate d’extrême droite s’envole avec 31%, à 7 points devant Macron et 14 points devant Mélenchon. Le score de Reconquête est de 15%, soit le double de la moyenne nationale. Avec ses 167 000 habitants et une abstention de 26,75%, la ville de Toulon est représentative de ces résultats en faveur de l’extrême droite en votant Marine Le Pen avec 25% des suffrages et Éric Zemmour à 13%. Emmanuel Macron talonne Marine Le Pen avec 24% des voix. Un électorat très partagé donc entre En Marche et le Rassemblement national.

Pour combattre le RN, Hubert Falco le maire de Toulon depuis 2001 (ex-LR, soutien d’Emmanuel Macron) prend la mesure du risque d’une victoire de l’extrême droite : « Avec les Toulonnais et les Toulonnaises, à Toulon, nous en avons fait la cuisante expérience en 1995 et nous sommes bien placés pour savoir où conduisent leurs errements » avance-t-il avant d’inciter ses habitants à voter Emmanuel Macron au second tour.



Dans les Alpes de Haute Provence, comme en 2017, Marine Le Pen pointe en tête avec 26,90% devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Sur ces anciennes terres socialistes, Anne Hidalgo fait 1,44%…

Alpes Maritimes (06) : le coude à coude Le Pen – Macron

Dans les Alpes Maritimes (06), les deux candidats qualifiés sont au coude à coude : Marine Le Pen (26,6%) devance d’une courte tête le Président sortant (25%). La candidate du RN dispose de réserve de voix du côté de l’électorat de l’ancien éditorialiste de CNews qui affiche un score élevé de 14%. En revanche, les Niçois montrent leur préférence pour le Président candidat en votant pour lui à 25%, soit 4 points de plus qu’en 2017. Christian Estrosi, le maire divers droite (ancien LR) de la Ville, réagit dans une série de tweets en faveur du locataire de l’Élysée : « C’est la première fois qu’un Président sortant améliore son score par rapport au scrutin précédent. Signe, que les Français adhèrent à la politique menée depuis 5 ans et au programme proposé. »

L’autre homme fort du département, le député LR Eric Ciotti, également président du Département des Alpes-Maritimes, qui a fait campagne aux côtés de Valérie Pécresse (LR) ne donnera aucune consigne de vote pour les econd tour. Le député s’indigne sur le plateau de TF1 à l’annonce des résultats : « Je ne voterai pas Emmanuel Macron (…). Je le dis clairement je ne me reconnais pas dans son bilan. »

Les Hautes-Alpes (05) très partagées

Paysage différent pour les Hautes-Alpes dont le cœur balance entre Emmanuel Macron (23,7%) Jean-Luc Mélenchon (22,87%) et Marine Le Pen (22,84%). A Gap, Emmanuel Macron embarque les électeurs avec 26% et devance Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen de près de cinq points. A Briançon, Jean-Luc Mélenchon arrive largement en tête avec 27,58% devant Emmanuel Macron (24,15%) et Marine Le Pen (20,22%).

Les Bouches-du-Rhône (lire notre prochaine synthèse) ne sont pas moins représentatives de cet alignement sur le trio de tête de cette élection présidentielle 2022, avec une préférence pour Marine Le Pen (26%) devant Jean-Luc Mélenchon (23,4%) et Emmanuel Macron (22,7%). Ce résultat est tiré par Marseille qui penche à gauche en plaçant LFI en première position à 31%, contre 22,6% pour LREM et 21% pour le RN.

