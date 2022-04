Les personnalités du territoire se sont exprimées à la suite des annonces, attendues, du score de l’élection présidentielle. Le président sortant Emmanuel Macron (En Marche) réalise 27,6% suivi de Marine Le Pen (RN) 23,4%. Bien qu’il arrive à la troisième place, Jean-Luc Mélenchon, le fondateur de la France Insoumise, réalise le très beau score de 22%. La grande désillusion est à droite (LR) et chez les écologistes (EELV) avec moins de 5% pour chacun des partis.

Faire barrage au Rassemblement national

Sans crier victoire pour Emmanuel Macron, les élus locaux Renaud Muselier et Martine Vassal mobilisent pour faire front face au Rassemblement national. Conscient du pouvoir du parti RN sur le territoire, Renaud Muselier alerte sur la nécessité d’« expliquer la différence civilisationnelle entre les deux camps ». Martine Vassal explique « la profonde inquiétude des Français quant à l’avenir de leur pays » et « des fortes attentes concernant le pouvoir d’achat et les questions sécuritaires ».

Amine Kessaci, présent sur l’estrade de Yannick Jadot, lors du meeting du candidat sur le Vieux-Port, jeune militant du quartier de Frais Vallon, réagit au micro de Gomet’ : « Le risque est tellement énorme de se retrouver avec le rassemblement National, que je dis Front républicain, front républicain, front républicain… Il faut faire barrage au Rassemblement National. » Pourtant, le jeune militant associatif qui milite contre le trafic de drogue dans les quartiers nord, observe que « les 23% d’électeurs du RN ne sont pas racistes. Il est impossible qu’autant de Français pensent que les immigrés sont un problème pour la France… ils sont justes déçus » relativise le jeune homme qui a donné rendez-vous à une cinquantaine de jeune dans le 15e arrondissement de Marseille pour aller voter.

Sébastien Barles (EELV), adjoint à l’environnement à la Ville de Marseille, ne cache pas sa déception face aux résultats du scrutin. Son candidat, Yannick Jadot, ne recueille 4,58% des siffrages. L’élu anticipe les élections législatives face à cette situation politique « tragique ». Selon lui, « il convient de former en vue des élections de législatives la coalition humaniste la plus large possible restaurer l’espoir et pour mettre fin à cinq années d’inaction climatique, de libéralisme débridée et de dérive droitière et sécuritaire d’un pouvoir en lien étroit avec les lobbies, ayant ouvert la brèche aux idées contagieuses de l’extrême droite. »

Les Insoumis « tristes mais combattifs »

Alors que Mélenchon rassemblait 19,6% des électeurs en 2017, il gagne plus de deux points (21,95%). A Marseille, le député des Bouches-du-Rhône capitalise 31% des voix contre seulement 22% pour Macron et 20,88% pour Marine Le Pen. Contacté par Gomet’, Mohamed Bensaada, membre de LFI et ex-tête de liste aux municipales de 2020 dans le 7e secteur, se dit « triste mais combattif », à l’image du discours prononcé par le chef de file des Insoumis. « A chaque fois que l’on tombe, il faut se relever. Nous mangerons encore notre pain noir pour quelques années », estime-t-il. Lors de son discours, Jean-Luc Mélenchon insistait sur l’importance de « ne donner aucune voix » à Marine Le Pen. Un choix des mots qui n’est pas un appel à voter Emmanuel Macron, analyse Mohamed Bensaada : « il appelle les gens à faire un choix en conscience. Il est respectueux de ses électeurs et sait que leur voix ne lui appartient pas ».

Les Républicains : un naufrage annoncé ?

Sur le plateau de BFM Marseille, Didier Réault déplore le résultat de sa famille politique : « C’est encore pire que ce qui était annoncé. Cette annonce est très déstabilisante pour le parti » reconnaît le conseiller métropolitain et départemental. Son parti LR a un « un devoir de se réformer ». Cette réforme aura lieu avec son soutien, lui qui est engagé depuis 30 ans dans ce parti et qui ne compte pas laisser LR sombrer dans la tempête.

Le sénateur Stéphane Le Rudulier, qui a pris la tête de la fédération LR des Bouches-du-Rhône à la suite des défections de Martine Vassal et Renaud Muselier, ne cache pas sa déception. Contacté par Gomet’, il juge que « les Républicains doivent arrêter de faire le grand écart entre le centre droit et et la droite de la droite et trouver son identité propre ». Sur l’appel de Valérie Pécresse à voter Emmanuel Macron, « il s’agit d’un choix personnel qui n’engage en rien sa famille politique locale » estime-t-il, ajoutant que ces derniers doivent se réunir en bureau politique ce lundi 12 avril pour déterminer la conduite à avoir pour la suite.

LREM passe à la vitesse supérieure

« Aujourd’hui, nous voulons dire merci aux électeurs qui ont cru en nous. Nous sommes satisfaits de voir que ce qu’on a fait ces cinq dernières années aboutit à de la reconnaissance », se réjouit le député LREM Saïd Ahamada, interrogé par Gomet’. Mais le parti des marcheurs ne devra pas se reposer sur ses lauriers : « Désormais, nous devons passer à la vitesse supérieure : les compteurs sont remis à zéro pour le second tour », prévient l’élu, qui s’inquiétait lors d’une précédente interview d’une alliance Le Pen – Zemmour au second tour. Les membres de LREM et des partis alliés (Territoire de Progrès, Horizons etc.) doivent également se réunir ce lundi 12 avril pour établir une feuille de route.

