Enedis ambitionne de rendre ses métiers plus attractifs auprès des jeunes. En parallèle, le distributeur d’électricité s’engage de concert avec ses partenaires, la fédération régionale des travaux publics (FRTP) et le syndicat régional des entreprises de réseau (SRER), à améliorer la sécurité de ses agents sur le terrain.

« Il faut que l’on donne plus de sens à nos métiers auprès des jeunes. Quand on travaille dans la transition énergétique, on travaille pour le futur, pour décarboner la planète. Aujourd’hui ce sont ces messages que nous devons faire passer auprès de la jeunesse pour qu’ils aient envie de rejoindre nos entreprises » témoigne Roland Dubois, le directeur délégué Enedis. Avec ces mots, Enedis constate la difficulté d’attirer les jeunes dans les métiers de réseaux et de les fidéliser. A date, 75% des monteurs réseaux ont moins de quatre ans d’ancienneté dans le métier.

Développer la formation de monteurs de réseaux aériens

La difficulté à recruter ces profils émane également du manque de jeunes formés, en particulier au métier de monteurs de réseaux aériens (installation de cables électrique en hauteur). Pourtant, ce n’est pas faute de développer ces formations. La responsable des ressources humaines Provence Alpes du Sud de Enedis, Angélique Brandsma, rappelle ainsi l’engagement pris en 2019 avec le CFA Mallemort pour former deux sessions de 10 lycéens en alternance chaque année. Mais les profils manquent encore à l’appe : Enedis évalue ses besoins en recrutement dans ce métier à 500 professionnels par an.

Pour accompagner ses investissements importants (312 millions par an), le distributeur d’électricité propose d’évaluer les moyens de formation existants, puis de faire émerger « des nouveaux moyens de formations adaptés à la hauteur de l’enjeu » atteste le communiqué de presse. Pour Angélique Brandsma, la filière doit en parralèlle mieux faire connaître ses métiers auprès de sa cible principale : les jeunes.

Axer la communication sur la transition écologique

« Le métier de monteur de réseaux n’évoque rien, c’est un métier de mécanicien et d’électricien… » indique la responsable RH. Pour mener à bien cette pédagogie, Enedis va déployer une stratégie de communication sur différents canaux, essentiellement digitaux, comme Facebook et Linkedin, mais aussi physiquement dans les salons tels que Studyrama pour capter les jeunes dès le lycée, entre 15 ans et 18 ans.

Dans le même temps, le groupe vise à rendre ses métiers plus attractifs. Comment ? En sculptant sa marque employeur à l’image de ses valeurs, notamment celle de la transition énergétique. « Nous souhaitons valoriser la contribution des métiers de réseaux à la transition énergétique et l’émergence d’un monde décarboné » explique Valérie Brollo, la responsable communication Enedis sur le territoire.

Améliorer la sécurité au quotidien

L’attraction et la fidélisation de ses forces vives passe aussi par la promesse du confort et la sécurité. En effet, l’exploitation du réseau de distribution d’électricité comporte des risques pour les techniciens comme des brûlures ou des électrocutions. Afin de progresser dans la prévention des accidents graves – et les éradiquer à terme – Enedis s’engage avec ses partenaires (180 entreprises de travaux d’élagage) à atteindre l’objectif « 0 accident grave ».

Au moyen d’une charte santé et sécurité, Enedis a fixé trois enjeux majeurs à respecter pour la filière : suivre les huit règles vitales qui protègent chaque collaborateur, intégrer les leviers incitatifs sur la sécurité dans la relation contractuelle (notation, bonus/malus) et transmettre la culture de partage et de transparence entre Enedis et ses partenaires pour améliorer les conditions de sécurité. La finalité est donc durable pour ancrer la culture de la prévention au sein des équipes.

La féminisation de ses métiers est également un enjeu fort pour le secteur. Enedis, qui détient l’un des meilleurs taux de féminisation de ses métiers de techniciens (25%) souhaite « stabiliser ce taux ». Mais cet objectif demandera encore des efforts au groupe car « rien n’est acquis » conclut Angélique Brandsma.

