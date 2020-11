Share on Facebook

L’Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement (Arbe) de Provence-Alpes-Côte d’Azur déploit deux dispositifs auxquels les collectivités de la Région Sud peuvent encore candidater. L’un est national pour encourager la protection de la biodiversité et l’autre est régional pour récompenser et accompagner la transition écologique.

Les chemins de la biodiversité (Crédit : Arbe)

Un dispositif national pour les « Territoires engagés pour la nature »

Son objectif d’identifier, d’accompagner et de valoriser les collectivités qui s’engagent pour préserver la biodiversité. A noter que la Région Sud était la première région en nombre de territoires engagés l’année dernière, ce qui montre la volonté de nos collectivités de s’inscrire dans la protection de l’envrionnement.

Les territoires engagés pour l’édition 2019



Alpes de Haute-Provence : Gréoux-les-Bains, Le Lauzet-Ubaye

Alpes-Maritimes : Métropole Nice-Côte d’Azur, Saint-Jeannet, Saint-Laurent du Var, Vence, Villeneuve-Loubet

Bouches-du-Rhône : Arles, Bouc-Bel-Air, La Fare-les-Oliviers, Istres, Marseille, Miramas, Septèmes-les-Vallons, Venelles

Var : Collobrières, Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée, Hyères, La Seyne-sur-Mer, Le Cannet des Maures, Ollioules, Toulon

Vaucluse : Ansouis, Avignon, Cabrières d’Aigues, Le Thor, Villes-sur-Auzon

Pour candidater, chaque collectivité doit constituer un dossier en détaillant un programme d’actions basé sur trois axes : l’aménagement, la gestion et le suivi, l’éco-citoyenneté. Il est ensuite analysé par un jury local composé de la Région Sud, la Dreal (Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), l’Office français de la biodiversité, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse ou encore l’Arbe.

Qui peut candidater ?



> Toutes les communes, communautés de communes, communautés d’agglomération, métropoles



Comment participer ?



> Rendez-vous sur territoires-durables-paca.org

> Remplissez le questionnaire en ligne, joignez les documents demandés et déposez votre dossier jusqu’au 31 décembre 2020

Un dispositif régional pour le « Territoire durable – Une COP d’avance »

L’autre dispositif « Territoire durable – Une COP d’avance » est régional. Son objectif est de récompenser et d’accompagner les collectivités dans leur transition écologique pour un avenir durable. Organisé depuis la 3e année consécutive par la Région Sud en partenariat avec l’Etat et animée par l’Arbe, ce label prend une ampleur particulière suite à la crise sanitaire, qui a éveillé les consciences à l’urgence de repenser sa manière de développer ses activités.

Qui peut candidater ?



> Toutes les collectivités de Provence-Alpes-Côte d’Azur : communes, communautés de communes, communautés d’agglomération, métropoles, pôles d’équilibre territoriaux régionaux (PETR)



Comment participer ?



> Rendez-vous sur territoires-durables-paca.org > labels régionaux

> Envoyez votre fiche d’inscription au label avant le 20 novembre 2020

> Remplissez le questionnaire et déposez votre dossier complet en ligne avant le 31 décembre 2020

