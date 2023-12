La culture prend son envol ce mois-ci avec trois initiatives lancées par le ministère de la Culture et la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de Provence Alpes Côte d’Azur. Ces appels à projets s’ouvrent à tous, de la découverte patrimoniale à l’encouragement de l’art amateur et de la création artistique, offrant ainsi une palette variée d’opportunités pour les passionnés de culture et d’expression artistique. Retrouvez la liste des appels à projets ci-dessous.

“C’est mon patrimoine !” : une aventure artistique et patrimoniale

L’opération “C’est mon patrimoine !” est une initiative lancée en 2005 par le ministère de la Culture, visant à proposer aux enfants, aux jeunes et à leurs familles une immersion pratique dans le patrimoine culturel français. Elle s’articule autour de la pratique artistique et permet de découvrir, à travers des activités extrascolaires, les richesses du patrimoine local, incluant les monuments, musées, archives, et autres trésors du patrimoine matériel et immatériel. Fondée sur les piliers de l’éducation artistique et culturelle, cette opération favorise la rencontre avec les artistes et les œuvres, la connaissance des arts et du patrimoine, ainsi que la pratique artistique. Elle vise à favoriser l’émancipation et l’épanouissement des jeunes par la culture, tout en s’intégrant dans les stratégies de développement culturel des territoires.

Ce dispositif est piloté à l’échelle nationale par la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle du ministère de la Culture et l’Agence nationale de la cohésion des territoires. L’opération vise à diversifier l’accès aux patrimoines, à toucher des publics variés et à proposer des activités innovantes et singulières en lien avec le patrimoine. Elle cherche également à instaurer de nouvelles temporalités pour découvrir ces lieux, en dehors des vacances d’été, et encourage la participation à des événements nationaux tels que les Journées européennes du patrimoine, entre autres.

Le dossier retenu pour cet appel à projet se verra doter d’un chèque entre 1 500 et 5 000 euros pour mener à bien son projet. Ouverture et dépôt des candidatures le 20 décembre jusqu’au 15 février 2024. Pour en savoir plus sur ce premier appel à projets, cliquez sur ce lien !

Fonds d’encouragement aux initiatives artistiques et culturelles pour encourager l’art amateur !

Le Fonds d’encouragement aux initiatives artistiques et culturelles des amateurs a pour but de soutenir les projets collectifs des amateurs dans le domaine artistique. Contrairement aux enseignements classiques, ce fonds encourage les amateurs à explorer de nouvelles pratiques artistiques de manière autonome, en favorisant les échanges avec des artistes ou des professionnels de la culture. Il est initié par le ministère de la Culture et offre des subventions permettant aux amateurs d’être encadrés par des artistes professionnels.

Son objectif majeur est de découvrir, soutenir et mettre en avant la diversité des expressions culturelles des amateurs, qu’elles soient musicales, théâtrales, chorégraphiques, plastiques ou visuelles. Un volet spécifique pour les jeunes encourage ces derniers à former des groupes et à développer une pratique artistique collective autonome tout en stimulant leurs choix artistiques et leurs projets personnels.

Date limite de dépôt de candidature le 15 mars 2024 sur ce lien !

Terres de légendes : l’appel à projets pour des résidences artistiques dans les Parcs naturels régionaux

Pour la deuxième année consécutive, la Drac et la Région Sud renouvelle l’appel en projets des parcs naturels régionaux. Et cette année, c’est le Parc des Alpilles, la Sainte-Baume et le Pré-Alpes d’Azur qui accueilleront les résidences artistiques et culturelles. Les artistes sélectionnés seront incités à explorer diverses approches en lien avec le thème commun “terres de légendes”. L’appel à projets sera rendu public sur les sites de la DRAC PACA et des PNR à partir du 8 janvier 2024 !

