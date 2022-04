La faculté de pharmacie d’Aix-Marseille Université (AMU) lance vendredi 15 avril ses premières rencontres entre étudiants et acteurs du monde socio-économique (industriels, réseaux de soutien…) dans ses murs de La Timone à Marseille.

Cette journée d’échanges entre étudiants et professionnels, intitulée « La science au service de l’innovation en santé » et labellisée SAE (Synergie AMU Entreprises), doit permettre aux quelque 90 jeunes pousses d’étoffer leur carnet d’adresse, et de mieux connaître les opportunités professionnelles offertes par les entreprises locales, suite à leur choix de filiarisation pour le domaine de l’industrie. « On veut leur mettre le pied à l’étrier et montrer le dynamisme des industriels du secteur pharmaceutique local », nous précise Jérémy Magalon, pharmacien biologiste, maître de conférence à Aix Marseille Université et coordinateur de la filière industrie au sein de la faculté de pharmacie.

L’écosystème industriel local bien représenté



La liste des sociétés présentes vendredi lors de la journée organisée par la faculté de pharmacie témoigne bien de la richesse du secteur santé dans la métropole Aix-Marseille Provence et plus largement dans la région. On retrouve ainsi les grands noms des biotech et pharma provençales comme Innate Pharma, Haliodx ou encore Provepharm.

La journée débutera à 9 heures. Les étudiants non pharmaciens qui suivent un master 1 à la faculté de pharmacie sont également associés à l’évènement. Un temps de présentation de l’offre de master 2 de la faculté, qui va passer intégralement en apprentissage en septembre prochain, est prévu à 11 heures 30. À l’approche des périodes de stage, qui débuteront cet été, ces rencontres représentent pour les étudiants l’occasion d’engager une première prise de contact avec les entreprises qui embauchent, mais aussi avec les principaux pôles de compétitivité locaux du secteur, à savoir Eurobiomed, Innov’alliance et Cosmed.

Un déjeuner en speed-meeting

Le moment phare de cette journée, le déjeuner au format “speed dating”, interviendra à midi. Un temps stratégique et pédagogique pendant lequel les élèves auront la possibilité, par petits groupes, d’échanger avec 21 industriels – dont plusieurs entreprises locales de premier plan. La journée s’achèvera par une série d’ateliers thématiques, par groupe de trente, autour de l’entreprenariat, de la R&D, et du recrutement.

