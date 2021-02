Une semaine après avoir reçu Elisabeth Moreno, c’était au tour d’Olivia Grégoire et Cédric O de faire un passage par La Plateforme_ Labellisée Grande école du numérique, l’établissement présidé par Cyril Zimmermanm s’apprête à lancer une nouvelle étape avec le projet d’un campus du numérique de 3000 étudiants. L’heure est donc à la mobilisation et à la recherche de soutiens.



Les ministres ont « fait le job » tout comme les dirigeants d’entreprise présents, Serge Magdeleine, le directeur général de Crédit Agricole Alpes Provence et la directrice de la formation et du développement d’Orange, Elisabeth Fonteix. Rappelons que la Plateforme_ a été créée en 2019 avec l’appui des grandes entreprises du territoire regroupées au sein du Top 20.

Olivia Grégoire : une solution pour le financement

Cédric O : le numérique, une question de formation

Elisabeth Fonteix : Orange engagé contre les inégalités