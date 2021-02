Nous sommes heureux de reprendre les grands débats que nous organisons pour nos abonnés à Gomet’ Premium. Dans la suite de la sortie en décembre dernier de notre supplément Transports, et dans le sillage de nombreux articles consacrés notamment aux problématiques du vélo en ville, notre grand débat de vendredi 12 février de 11h à 12h via Zoom, s’intéresse aux mobilités actives (marche et vélo). Alors que la métropole Aix Marseille Métropole accuse un fort retard sur les autres grandes villes françaises, comment peut-on enfin accélérer dans ces domaines ?



Pour en parler et répondre à vos questions lors du débat qui suivra les interventions, nous avons réuni un très beau plateau avec des personnalités qui apporteront chacune leur regard et leur expérience. A commencer par Audrey Gatian, l’adjointe au maire de Marseille, en charge de la politique de la ville et des mobilités et Jean-Marc Zulesi, le député des Bouches-du-Rhône, rapporteur de la loi d’orientation sur les mobilités, référent national mobilités dans le mouvement La République en marche et co-président de French Mobility.



Elodie Boué, chargée de projets transports urbains et mobilités actives à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) nous expliquera concrètement comment fonctionnent les dispositifs de soutien aux mobilités actives tandis que Clotilde Imbert, directrice France du cabinet spécialisé Copnehagenize interviendra pour nous donner des exemples modèles à suivre en France et à travers le monde.

Enfin, Laurent Benvenuti, délégué régional de la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV Provence Alpes Côte d’Azur – Corse), partenaire de notre supplément Transports apportera son regard d’opérateur complémentaire.



Après les interventions de nos cinq invités, les participants inscrits pourront échanger avec nos invités. L’inscription à notre débat est d’abord réservée à nos abonnés Gomet’ Premium puis à nos invités sur demande. Inscription : contact@gomet.net

Liens utiles :



