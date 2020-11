Share on Facebook

Alors que rien ne semble avancer à la Métropole sur le déploiement du plan vélo, la Ville de Marseille insiste pour que le dossier des nouvelles pistes cyclables à Marseille soit priorisé. La crise sanitaire, et le déconfinement progressif qui s’annonce, sont une nouvelle fois l’occasion de remettre sur la table la question des coronapistes. Pas de trois élus de la majorité issue du Printemps marseillais ont pris la parole sur ce sujet lors du conseil municipal de lundi, à commencer par l’adjointe aux Transports Audrey Gatian.

La délibération qu’elle défend interpelle la Métropole sur la création de nouvelles pistes cyclables. Elle dresse une liste de 23 axes éligibles comme les deux avenues du Prado, le boulevard de Paris (2e) ou encore les rues du projet Quartiers libres de la Belle-de-Mai (voire l’intégralité de la délibération si-dessous). La majorité municipale souhaite que Marseille rattrape son retard : « Nous en sommes à 100 kilomètres de pistes cyclables alors qu’ils en ont 800 à Paris ou encore 600 à Strasbourg, sur des superficies bien plus petites », rappelle Rolland Cazzola, élu des 15e et 16e arrondissements.

L’adjoint en charge de la démocratie locale, Théo Challande-Névoret s’est fait le porte-parole des « vélo-taffeurs » (les usagers du vélo pour aller au travail) de Marseille.

Vélo à Marseille : où en est-on ?

Martine Vassal, la présidente de la Métropole, qui a la compétence de la voirie, a pris la parole en renvoyant les élus de la Ville au conseil de la Métropole et en s’étonnant de ne pas avoir « entendu d’intervention jeudi dernier dans l’hémicycle métropolitain ».

A noter que le collectif Ramdam, le Rassemblement d’associations pour les modes de déplacements alternatifs dans la Métropole Aix-Marseille-Provence organise deux matinées de conférences en visio sur le thème : « Piétons, cyclistes, où en sommes-nous ? » Les débats porteront notamment sur « l’état d’avancement de la réalisation des pistes et des aménagements cyclables du plan vélo métropolitain et des coronapistes. » les responsables métropolitains sont invités à cette occasion à prendre la parole. Détails du programme et inscriptions par ici.