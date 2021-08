Pour sa 21e édition, la grand-messe des patrons provençaux investit l’Orange Vélodorme le vendredi 3 septembre. Le stade mythique de l’OM ouvre ses loges, ses salles de conférences mais aussi sa pelouse aux acteurs économiques locaux et internationaux invités pour l’événement. Au programme de ce nouveau Forum des Entrepreneurs, une dizaine d’ateliers sur l’impact des entreprises, la transition énergétique ou encore l’intelligence artificielle.

« Le temps de l’engagement » pour l’UPE 13

Mais pour ce nouvel opus, l’I-Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône a chois un grand thème comme fil rouge : l’engagement sociétal des entreprises. « Si la crise Covid-19 a profondément bouleversé les quotidiens des individus et des organisations, elle se révèle être également un formidable accélérateur de tendances. Les entreprises ont un rôle majeur à tenir face aux défis du XXIe siècle et elles doivent se saisir de cette opportunité pour reconstruire des économies plus durables, plus résilientes et plus inclusives », affirme l’UPE 13.

Un face à face entre Philippe Korcia et Xavier Bertrand

Pour évoquer cet engagement du monde économique, le Forum des entrepreneurs accueillera des personnalités de renom du monde politique tout d’abord comme Michel Barnier, commissaire européen et ancien négociateur en chef du Brexit, et Xavier Bertrand, le président de la Région Hauts-de-France et candidat aux prochaines élections présidentielles. Il échangera pendant près d’une heure avec Philippe Korcia, le président de l’UPE 13, à l’image du plateau organisé en 2020 avec l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy.

En 2020, le Forum des entrepreneurs avait eu lieu au cinéma Joliette, avec contrôle de température à l’entrée !(Crédit Gomet’/JFE)



Pour son grand débat, le forum des entrepreneurs a décidé de donner la parole aux patrons de deux des plus belles start-up françaises du moment : Jonathan Cherki, Marseillais d’origine et fondateur de Contentsquare qui vient de lever depuis New York 500 millions de dollars, et David Layani, président-fondateur de Onepoint, une autre licorne qui réalise déjà plus de 300 millions de chiffre d’affaires dans la transformation numérique des entreprises.

