A l’occasion, de la tenue en juin prochain à Marseille du Congrès Mondial de la Nature, le Club Top 20, qui regroupe les plus grandes entreprises métropolitaines, s’engage pour la protection du littoral et de la Méditerranée et lance le concours national de start-up My Med. Les cinq défis (voir ci-dessous qui constituent le concours ont été présentés jeudi 6 février à Marseille, à La Plateforme_, l’école numérique qui est aussi une initiative du Club Top 20.

«C’est le rôle des grandes entreprises de penser le futur et de donner l’impulsion nécessaire » Denis Philipon, préisdent du Club Top 20

« My Med est une invitation aux start-up de la France entière à imaginer le littoral méditerranéen de demain et à trouver des réponses concrètes aux enjeux économiques, environnementaux et sociétaux majeurs auxquels il est confronté » explique le Club Top 20 présidé par Denis Philipon le président de Voyage Privé. Le dirigeant affirme que c’est le « rôle des grandes entreprises de penser le futur et de donner l’impulsion nécessaire à des jeunes entreprises dans le développement d’idées ou de projets qui répondent à des enjeux actuels et futurs. » Pour Laurence Paganini, directrice générale de Kaporal et administratrice du Club Top 20 en charge de la RSE « la volonté du Club Top 20 est d’être un accélérateur pour le développement durable de notre territoire. »

Outre les 15 entreprises du Top 20 qui apportent un total de 82 000 euros de dotation, la Région Sud soutient également le concours et récompensera avec un prix Une Cop d’avance de 20 000 €, le projet coup de cœur du jury qui répondra aux objectifs du concours My Med et de la « Cop d’Avance » lancée par la Région Sud.

Les défis proposés aux start-up :

● Défi #1 : Comment limiter les impacts des activités économiques sur la mer et le littoral ?

proposé par Airbus, Constructa, Corsica linea

● Défi #2 : Comment développer une économie qui s’appuie sur les ressources tout en les

préservant ? proposé par Caisse d’épargne CEPAC, Compagnie Fruitière, Groupe SNEF

● Défi #3 : Comment protéger la biodiversité maritime et du littoral ? proposé par Groupe des

Eaux de Marseille, Foselev, Kaporal

● Défi #4 : Comment faire de la protection du littoral l’affaire de tous ? proposé par Aéroport

Marseille Provence, La Provence, Onet

● Défi #5 : Comment limiter et faire des déchets plastiques une ressource pour les territoires ?proposé par ArcelorMittal Méditerranée, Crédit Agricole et Synchrone.



