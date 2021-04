Hervé Menchon, adjoint écologiste au maire de Marseille délégué à la mer et au littoral, et Didier Réault (LR) vice-président de la Métropole d’Aix-Marseille en charge de la mer et président du Parc national des calanques, ont échangé par tweets interposés lundi 5 avril dans un débat improvisé. L’accès aux calanques, et plus particulièrement l’accès au village des Goudes, est au cœur des discussions.

Tout part de ce message posté lundi de Pâques, le 5 avril en fin d’après-midi, par un internaute marseillais. Ce citoyen, fervent défenseur de la circulation à vélo, ironise sur la longueur de l’embouteillage entre le quartier des Goudes et celui de la Pointe-Rouge :

Le bouchon pour revenir des Goudes débute… aux Goudes ! #DimancheAuxGoudesSansVoiture pic.twitter.com/lzMNduZWCC — Vu Sur Mars (@VuMars) April 5, 2021

Interpellé par cette situation une nouvelle fois déplorable, Gomet’ décide de relayer le post en s’interrogeant : « Comment supporter cette asphyxie automobile permanente ? À quand des décisions ambitieuses, à la hauteur de #Marseille et de son environnement ? ». Hervé Menchon est le premier à répondre. « La possibilité de se rendre aux calanques par d’autres moyens que la voiture exige une bonne entente entre collectivités », observe l’adjoint délégué au littoral sur Twitter.

Il explique que la Ville de Marseille a déjà fait plusieurs propositions à la Métropole concernant l’accès aux Goudes. La nouvelle municipalité aurait ainsi évoqué la mise en place d’une borne d’accès, d’une fréquence accrue de la ligne 20 de la RTM (régie des transports marseillais) et à plus long terme, d’une zone à trafic limité (ZTL).

Hervé Menchon ajoute qu’il ne comprend pas pourquoi « Didier Réaut n’obtient pas gain de cause auprès de ses amis dans les collectivités où il est pourtant un élu influent ». Le président du Parc national des calanques reprend alors la balle au bond :

Toutes ces propositions sont dans le schéma d’accès au @ParcCalanques adopté à l’unanimité par le Conseil d’Administration dont sont membres @marseille @departement13 @AMPMetropole @MaRegionSud . Il faut maintenant le mettre en œuvre. Je ne cesse d’œuvrer en ce sens. — Didier Réault (@DidierReault) April 5, 2021

Didier Réault rappelle que le « schéma d’accès au Parc national des calanques est inscrit par la Métropole au plan France Relance, avant d’ajouter que ce même schéma contient des aménagements du sentier littoral, le vélo, l’amélioration des transports en commun, une gestion de la circulation ainsi que la sensibilisation du public ».

Hervé Menchon, pas tout à fait convaincu par les propos du vice-président de la Métropole en charge de la mer et du littoral, décide de relancer une dernière fois le débat sur l’accès aux Goudes, et surtout sur le plan France Relance. Sur ce, Didier Réault conclut l’échange… « pour ce soir ». À suivre !

Le schéma d’accès est un ensemble de solutions. #FranceRelance peut financer 60% des 10 M€ nécessaires dans les 3 ans qui viennent. Il résulte de plus de 3 ans de concertations. Voilà pour ce soir… — Didier Réault (@DidierReault) April 5, 2021

