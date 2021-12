Une fois par an depuis plus de 30 ans, la Fondation Orange soutient des projets associatifs en région, en France et dans le monde. Fin novembre, la Fondation Orange Sud-Est a remis 126 000 euros de dotations financières à 16 projets d’associations du territoire. Son leitmotiv est clair : prioriser l’inclusion des jeunes et des femmes par le numérique.

Favoriser l’insertion des jeunes

Chaque association a obtenu une somme évaluée au regard des besoins de son projet. La première association récompensée est Anonymal, un medialab pour lutter contre les difficultés de connections et éduquer au numérique. Basé à Aix-en-Provence, à Jas de Bouffan, l’association a développé un média d’actualité inclusif et social. Cette année, Anonymal remporte 11 000 euros pour développer son Fablab solidaire. Avec une aide financière significative de la Fondation Orange depuis plusieurs années, l’association a acheté 20 ordinateurs pour accueillir son public.

Dans la même veine, La Fabulerie, un tiers-lieu dédié au numérique à Marseille, dans le quartier de Noailles (1er), a reçu 15 000 euros pour « continuer à mobiliser des groupes d’enfants et de jeunes » explique l’un des salariés enthousiaste, présent lors de l’événement. La « fabrique du numérique » créée par Axelle Benaich, la Fabulerie a évolué l’année dernière avec un espace muséal qui vise à « explorer la richesse du patrimoine local ». Sur un autre créneau, la Courtoise Ressourcerie, un chantier d’insertion de 40 salariés, met en place des balades numériques au sein de son lieu de vie qui « transforme les déchets en ressources » selon les mots de sa directrice. L’association a remporté une somme de 5 000 euros pour édifier ses projets à venir.

Favoriser le lien social

Orange favorise le mécénat de compétence et l’engagement de ses salariés pour une association de son choix. Ainsi, sept associations de la région Sud-Est ont bénéficié du temps d’un salarié Orange pour les aider à se structurer, en plus de la dotation financière perçue.

Dessine-moi la high Tech est l’une d’entre elles. L’association vise à « améliorer la situation des enfants hospitalisés » explique son fondateur « en leur proposant des jeux, expériences de réalité virtuelles, sciences pour les évader. » Avec une aide de 2 500 euros, l’association a pour objectif d’aider la recherche sur les cancers pédiatriques grâce aux leviers de la data et de l’intelligence artificielle. De leur côté, les associations sportives Handi Sud Baskets et Mazan Hand Club ont remporté 3 100 euros chacune pour acheter des nouveaux fauteuils roulants, très coûteux, pour les matches de basketball et au handball.

Les autres associations récompensées



Une Autre Image (Marseille)

Le CIDFF 04 (Manosque)

La Réserve des Arts (Marseille)

Le Centre Socio Culturel les Clés (Le Teil)

L’Ensemble C Barré (Marseille)

Le Festival Saoû Chante Mozart (Saoû)

Le Théâtre de l’Œuvre (Marseille)

Multi-Passions (Marseille)

Des Livres Comme des Idées (Marseille)

A Casa (Bastia)



