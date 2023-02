L’association de sauvetage en mer, SOS Méditerranée, annonce le 21 février porter plainte contre X. L’association basée à Marseille dit subir depuis quelques semaines « un déferlement de haine sans précédent en ligne et par courrier » et décompte plus de 16 000 commentaires malveillants. « Des propos dénigrants et diffamants sont portés à l’encontre de l’action de SOS Méditerranée notamment par des personnalités politiques » ont également fait l’objet d’un signalement au Procureur de la République de Marseille, peut-on lire sur son site.

📣Depuis octobre 2022, @SOSMedFrance subit un réel harcèlement sur ses réseaux sociaux, notamment sur Twitter où, a minima, 16 421 commentaires ont été comptabilisés.



16 421 commentaires appelant à la haine, certains menaçant de mort des salarié.e.s de SOS MEDITERRANEE. 👇 pic.twitter.com/UV5ntJ9OO8 — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) February 21, 2023

L’ONG est actuellement en difficulté financière, depuis la hausse des prix de l’énergie pour alimenter ses navires, et en appelle aux dons. « Pour continuer de faire face aux drames humanitaires en Méditerranée, nous appelons au soutien financier de toutes celles et tous ceux qui partagent nos valeurs : citoyens, organisations, institutions, collectivités territoriales, répondez à notre SOS ! Vos dons sauvent des vies ! », affirmait en décembre dernier Sophie Beau, la fondatrice de l’association humanitaire. Depuis 2016, SOS Méditerranée a secouru 37 023 personnes avec l’Aquarius puis l’Ocean Viking.

