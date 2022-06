Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Aix-Marseille Université a lancé lundi 13 juin l’Institut d'établissement des Sciences de l’Océan, une nouvelle structure de formation et de recherche spécialisée dans l’étude de la mer et de l’océan. Richard Sempéré, membre du CRNS et directeur de l’Institut, nous explique les objectifs, les enjeux et le fonctionnement de cette structure inédite. Quand est-ce qu’est…