Aix-en-Provence 1 et 2

Ils faisaient partie des cantons chauds pour ce second tour des élections départementales. Bastion de la droite, la seconde ville du département échappe pourtant à la liste d’Union du centre et de la droite. Sur le canton d’Aix-en-Provence 1, elle a été évincée dès le premier tour par les listes de gauche et de la République en marche (LREM). Finalement, LREM l’emporte sur l’Union de la gauche et des écologistes avec 58,47% des voix, contre 41,53% pour son adversaire.

Sur le canton d’Aix-en-Provence 2, le binôme LREM composé de Jean-Marc Perrin (ex-LR) et Laurence Angeletti confirme sa position du premier tour et arrive en tête de ce second tour avec 69,82% des voix. Il l’emporte face à la liste Rassemblement National (30,12%). Pas de prime aux sortants, donc, à Aix ! Il s’agit cependant des deux seuls cantons remportés par la majorité présidentielle dans les Bouches-du-Rhône.

Arles

Un changement de couleur radical sur le plus gros canton des Bouches-du-Rhône. Face au binôme sortant, les communistes Nicolas Koukas et Aurore Raoux, c’est la liste divers centre de Martial Alvarez et Mandy Graillon qui l’emporte avec 61,7% des voix.

Berre l’Etang

Acquis au Front National sous la mandature précédente, les résultats du premier tour laissaient penser que Berre-L’Etang allait rester un fief de l’extrême droite, avec l’avance du binôme Antoine Baudino – Marjorie Schneider (38,26% au premier tour). Finalement, le canton perd quelques nuances de bleu avec la victoire de la liste d’union du centre et de la droite menée par Julie Arias et Yannick Guérin (56,72%)