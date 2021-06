Les résultats définitifs sont tombés dans la nuit. Renaud Muselier (LR) remporte le second tour des régionales en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec 56,4% des voix. L’élu marseillais conserve sans trembler son fauteuil de président de la Région Sud. Une victoire « haut la main » pour Var-matin. Le quotidien affiche également le score décevant de l’homme vaincu, Thierry Mariani (RN), et ses 43,6%. Une véritable « gueule de bois », au réveil, pour le candidat de l’extrême droite. Les sondages, qui annonçaient les deux frères ennemis du RPR au coude-à-coude, se sont encore trompés.

Pour La Provence, le candidat de la droite et des marcheurs alliés a « fait front » contre le RN, le poing serré. Une manière de rappeler que cette victoire « dans un contexte d’abstention record » est également celle du front républicain. Le retrait de la liste de Jean-Laurent Félizia (EELV) a largement boosté le score de l’ancien secrétaire d’Etat. Mais, avec un tel écart à l’issue du second tour, le candidat du Rassemblement écologique et social pourrait émettre ce matin quelques regrets quant à son désistement forcé. Même si Renaud Muselier a promis à la gauche qu’elle pourrait s’exprimer dans les six prochaines années, elle n’aura, une nouvelle fois, aucun siège au Conseil régional.

Le journal La Marseillaise insiste quant à lui sur le « soulagement » général après la large victoire du candidat sortant. La Région Sud ne tombe pas entre les mains de l’extrême droite. Un « refus du RN » qui s’est traduit hier dans les urnes. À quelques mois des présidentielles, le LR Renaud Muselier prive le parti de Marine Le Pen d’une première région.

