Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 7,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs Abonnements personnelsAbonnements professionnels Déjà abonné ? Connectez-vous.

Le palmarès du 12e Grand Prix Stratégies du sport a été dévoilé mercredi 20 novembre et parmi les agences récompensées, parisiennes dans leur grande majorité, c'et l'agence Just Happiness, située à Grabals (34), qui remporte ainsi l'or dans la catégorie Engagement client ! Comme l'a souligné Julien Roset, directeur associé de Just Happiness : « C'est…