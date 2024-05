La fédération d’associations France Nature Environnement des Bouches-du-Rhône dénonce mercredi 15 mai l’intervention du préfet des Bouches-du-Rhône « en faveur du propriétaire des lieux pour demander la réouverture de l’accès au parking » du site touristique Rocher Mistral située sur le site de La Barben. France Nature Environnement Bouches-du-Rhône pointe ce qu’elle qualifie de « forme d’ingérence dans une situation pourtant jugée pénalement illégale par le Tribunal d’Aix. »

En juillet 2023 que le Maire de La Barben, Franck Santos avait pris un arrêté municipal afin de sécuriser l’accès du chemin qui mène au parc d’attraction. Celui-ci le jugeait dangereux pour de nombreux promeneurs et non conforme à la circulation automobile. Cette décision vient d’être remise en cause par une ordonnance du Conseil d’Etat qui demande la réouverture du chemin pour permettre son accès aux habitants, mais pas pour le parking du Rocher. « Si nous comprenons aisément cette position, nous ne pouvons accepter celle du préfet qui demande en référé l’accès du parking aux véhicules à moteur, alors que ce dernier a été construit sans les autorisations administratives nécessaires. Et ce avec insistance puisqu’une audience est prévue le 03 juin 2024 au Tribunal Administratif de Marseille » observe FNE 13.

En contradiction totale avec une décision de justice et avec la position des services de l’Etat France Nature Environnement 13

Le 13 février 2024 le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a condamné en première instance la SAS Rocher Mistral et son président, Vianney-Marie Audemard d’Alançon, pour plusieurs travaux effectués au château de La Barben malgré les refus signifiés par les services compétents de l’État. « C’est donc en contradiction totale avec une décision de justice et avec la position des services de l’Etat que le préfet vole au secours du Rocher Mistral » estime France Nature Environnement.

« Attaché au respect des lois et au principe de neutralité objective des décisions préfectorales, France Nature Environnement Bouches-du-Rhône sera aux côtés de la mairie de La Barben pour démontrer que ses arrêtés sont parfaitement conformes au droit de l’urbanisme et de l’environnement » conclut l’association qui fédère dans le département une cinquantaine d’associations de défense de la nature et de l’environnement.

Contactée par Gomet’ pour obtenir la teneur du déféré préfectoral, la représentation de l’Etat confirme qu’elle a contesté la légalité de l’arrêté municipal concerné devant le juge administratif, mais s’agissant d’une procédure en cours, elle dit ne pas souhaiter communiquer sur le fond de ce recours.

