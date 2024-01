Share on Facebook

Share on Twitter

Le Simi, salon de l’immobilier d’entreprise a décerné, le 13 décembre dernier, les grands prix SIMI Habitat et Logement 2023 pour mettre à l’honneur les opérations immobilières d’habitat et de logements remarquables.

Le groupe immobilier marseillais Constructa a reçu le prix spécial SIMI 2023 habitat et logement « Transformation Urbaine ». Son projet, La Porte Bleue à Marseille, a été primé pour sa proposition audacieuse et son 100% made in France.

L’architecte et président de Constructa Jean-Baptiste Pietri (Crédit : MG/Gomet’)

Jean-Baptiste Pietri, président de Constructa, se félicite de ce prix : « si cette reconnaissance touche évidemment Constructa – Les Éditeurs Urbains, ce prix incarne pour nous la reconnaissance du modèle unique Constructa. Quels que soient nos métiers, qui place le projet et sa qualité au sommet de la pyramide de valeurs. »

Un projet avec un choix de matériaux durables et des ressources optimisées

Avec « La Porte Bleue, c’est à la fois saluer l’importance de l’audace architecturale dans les grands projets immobiliers tout en reconnaissant l’impérieuse nécessité de décarboner nos pratiques. »

Les détails du projet « La Porte Bleue » :

Une mixité d’usages au cœur d’un quartier en pleine mutation (Euroméditerranée I) avec la création d’une résidence de tourisme 4* exploitée par Odalys Groupe avec 252 chambres complétée par 64 appartements avec des vues mer qui ont permis, là aussi, de créer un marché résidentiel haut de gamme dans le secteur ;

414 voûtes comme autant de références aux architectures méditerranéennes séculaires réinventées par PietriArchitectes ;

la vertu et l’impact d’une architecture et d’une construction en circuit court ;

le premier béton blanc décarboné grâce à l’utilisation d’un déchet ultime dans sa composition : le laitier des hauts fourneaux sidérurgiques de l’Étang de Berre (à quelques km de l’implantation de La Porte Bleue) ;

75% de gaz à effet de serre en moins lors de sa phase d’exploitation grâce à sa connexion avec la boucle d’eau de mer Thassalia installée sur le port de Marseille.



Lionel Flasseur est le directeur général de One Provence (crédit : JRG / Gomet’)

Partenaire du groupe Constructa, One Provence, par l’intermédiaire de son directeur général Lionel Flasseur, s’est réjouit de cette victoire. « C’est avec beaucoup de fierté que nous avons assisté à la récompense accordée à Constructa, entreprise marseillaise, pour son projet la Porte Bleue. Ce projet immobilier, (…) illustre parfaitement le dynamisme du territoire en termes de décarbonation et participe à mettre en lumière la volonté d’Aix-Marseille-Provence à se renouveler. »

Le chantier de la Porte Bleue, devant La Marseillaise (Crédit : archives MG/Gomet’)

Constructa mène actuellement un nouveau projet sur le périmètre des quais d’Arenc avec une nouvelle tour dont les travaux ont débuté en 2023, tout à côté de la Porte Bleue, avec le projet M99 qui comprendra elle aussi un programme mixte de logements et d’hôtellerie. « La tour c’est le signe d’un dynamisme, du renouveau, de la vitalité économique », déclarait Jean-Baptise Pietri en juin dernier lors de la présentation de son nouveau projet anciennement baptisé H99. l’architecte avec conviction.

Liens utiles :

[Immobilier] La Porte Bleue, déjà un « succès commercial » selon JB Pietri (Constructa)

Jean-Baptiste Pietri (Constructa) : « C’est une nécessité de poursuivre les tours vers le Nord »