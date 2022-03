Forte de 30 millions de touristes chaque année qui drainent 18 milliards de retombées économiques (13% du PIB) sur le territoire, la Région Sud poursuit ses investissements dans l’innovation pour porter le secteur du tourisme. Dans le cadre du dispositif régional « TravelCamp Sud », la Région Sud et deux incubateurs spécialisés dans le tourisme, Provence Travel Innovation (PTI) et 4EVENT Incubation, ont sélectionné 15 start-up pour participer aux programmes d’accompagnements régionaux financés par le fonds d’innovation régional pour les services touristiques (FIRST).

Après une journée de challenges et de conseils pour améliorer l’offre des candidats, le jury a sélectionné 15 projets parmi 40 candidatures : 10 pour intégrer la pépinière PTI et cinq autres pour 4EVENT Incubation. « Le jury a porté une grande attention au profil des porteurs de projet et au potentiel économique des solutions proposées » assure le communiqué de la Région Sud. Pas question que le projet ne réponde pas à un réel besoin du secteur : il faut enrichir l’expérience visiteur, repenser les usages et surtout le « reconnecter à son environnement pour un tourisme plus responsable » précise la Région Sud.

10 start-up incubées au Provence Travel Innovation (PTI) :



Air Fit Provence est une agence de voyage pour simplifier les échanges sportifs franco-chinois

Delicious origin propose des expériences authentiques autour des différentes cultures

Econature recense les activités guidées pour découvrir et comprendre la nature

Ferme de l’oiselet offre des ateliers pédagogiques autour des traditions culinaires en Provence

Goeland planificateur de voyage, établit automatiquement la liste sur mesure des démarches administratives et sanitaire pour son voyage

Le Chemin du faire veut redynamiser la ligne ferroviaire du train des Pignes

Marseille Vert propose un bus touristique, pour la découverte de sites à 2h en bus de Marseille

Munay experience propose des voyages pour accélérer le développement personnel

Spotyride se positionne comme la première marketplace mondiale des sports et loisirs nautiques et aquatiques

TravelHand est une agence de voyage spécialisée pour les personnes en situation de handicap



5 start-up accompagnées par 4EVENT Incubation :



L’Académie du Bain de Forêt vise à être un centre de formation pour les guides de bain de forêt

French Acoustics propose des enceintes musicales

RHEA est un projet d’archéologie expérimentale

SeeonSea se positionne comme un réseau mondial de partage d’observations en mer et sur terre

Xpérientiel est un service de podcast sur le tourisme positif

Bien que les start-up présentent un panel varié de missions, la découverte de la nature est un point particulièrement favorisé dans les résultats de l’appel à projets. A l’image d’Econature (13) qui recense les activités guidées pour découvrir la biodiversité environnante et de la Ferme de l’oiselet (84) qui anime des ateliers pour apprendre les traditions culinaires de la Provence. Marseille Vert (13), un bus touristique qui fait découvrir les sites touristiques à 2h de Marseille et SeeonSea (06) : un réseau mondial de partage d’observations en mer et sur terre, sont encore deux exemples qui illustre cette volonté.

Chaque projet pourra bénéficier du fonds FIRST : sous forme de subventions ou par l’obtention d’un prêt à taux zéro allant jusqu’à 60 000 euros. A l’initiative de France Active en 2021, le dispositif régional « TravelCamp Sud » a été crée dans l’objectif d’orienter efficacement les financements vers les sociétés émergentes. En 2021, le fonds a financé 13 projets à hauteur de 605 000 euros. De quoi soutenir les jeunes pousses qui espèrent améliorer un secteur qui a souffert, et souffre encore, de la pandémie Covid-19. Selon les chiffres de l’INSEE, le nombre total de nuitées a diminué de 11% en région Provence-Alpes-Côte d’Azur de mai à août 2021 par rapport à la même période en 2019.

