Les premier et second tours de l’élection présidentielle auront lieu les 10 et 24 avril prochains, en pleine période de départs en vacances scolaires pour la zone B, qui englobe Aix-Marseille. Afin d’éviter d’accroître davantage le risque d’abstention, la préfecture des Bouches-du-Rhône rappelle la procédure à suivre pour voter par procuration.

Vérifier son bureau de vote

En quoi cela consiste-t-il ? L’électeur transmet à un tiers de confiance la possibilité de voter à sa place. Avant cela, l’électeur doit s’assurer du bureau de vote dans lequel il peut voter. Ce numéro est généralement inscrit sur la carte électorale mais il est également possible de le trouver via le site du ministère de l’Intérieur. A noter que, depuis le 1er janvier 2022, il est possible de donner procuration à quelqu’un qui ne réside pas dans la même commune. Malgré tout, cette personne désignée pour la procuration devra se déplacer dans le bureau de vote habituel de l’électeur pour voter à sa place.

Donner procuration

L’électeur peut ensuite donner procuration. Pour cela, il convient dans un premier temps de faire la demande sur le site maprocuration.gouv.fr puis se rendre dans n’importe quel commissariat, brigade de gendarmerie ou consulat pour la faire valider. Il est également possible de remplir un formulaire Cerfa directement au sein de ces établissements.

Il vous faudra alors fournir votre numéro national d’électeur (NNE), également mentionné sur la carte électorale et sur le site du ministère de l’Intérieur. Il est également nécessaire de fournir le NNE de la personne à qui l’on donne procuration.

Liens utiles :



