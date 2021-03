Ce vendredi 2 avril, la Ville de Marseille va voter son budget lors du conseil municipal. Avant ce rendez-vous stratégique, le maire Benoît Payan s’est adressé aux marseillais via une vidéo diffusée le 26 mars sur sa page Facebook pour leur faire une promesse : « Cette année, Marseille n’augmentera pas les impôts ». Cette déclaration clôt (temporairement) le débat autour d’une possible hausse de la fiscalité qu’il avait évoquée lui-même lors d’une conférence de presse début février estimant le taux de la taxe foncière « encore très bas ».

Benoît Payan renégocie le coût de la dette avec les banques

Pour autant, les finances de la Ville sont toujours au plus bas : « Marseille, vous le savez, c’est une des villes les plus endettées de France. La gestion de la ville a été défaillante, calamiteuse, les caisses sont vides. C’est ça l’héritage que nous a laissé la majorité précédente », accuse une fois de plus le nouveau maire de Marseille. Si Benoît Payan refuse pour le moment d’utiliser le levier fiscal, il affirme agir par ailleurs pour renflouer les caisses de la mairie avec notamment une révision à la baisse de du coût de la dette : « Nous sommes allés négocier avec les banques durant des heures et durant des jours pour faire face aux années difficiles à venir. Nous avons fait baisser nos remboursements de 20 millions d’euros pour 2021 et de 63 millions d’euros au cours des quatre prochaines années », annonce-t-il.

En outre, il réduit la voilure des prestations extérieures en faisant réaliser certains travaux par les agents municipaux comme la peinture et l’aménagement dans les écoles, une économie de « plus de 700 000 euros par an », assure-t-il. Benoît Payan évoque également une politique économe en énergie avec le remplacement des éclairages publics dans les stades par des Led « divisant par quatre nos factures d’électricité », se félicite-t-il.

Un quart du budget de la Ville consacré aux écoles

« Notre budget n’est pas une cure d’austérité. Nous posons les premiers actes du Marseille de demain », poursuit le maire. Parmi les plus gros postes de dépenses, les écoles et l’action éducative représentera un quart du budget qui sera vôté en conseil municipal. Des délibérations sont également inscrites pour lancer « la rénovation de cinq groupes scolaires qui nécessitent une action immédiate, rapide », prévient Benoît Payan. Sur le volet écoles, il revient également sur sa rencontre du début du mois avec le Président de la République. Sans précisant les détails d’un éventuel accord, il affirme : « Nous travaillons désormais avec l’État sur un plan de réhabilitation de toutes les écoles qui ne sont pas en état à Marseille, pour que nos enfants puissent étudier dans de bonnes conditions ».

